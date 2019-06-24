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«Возможность болеть одной командой». Что происходит на областной фан-зоне в Молодечно во время II Европейских игр

24 июня 2019 17:41
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Новости Беларуси. Зона гостеприимства. Минская областная фан-зона открылась в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Действует она для тех, кто не успел купить билеты непосредственно на арены мультифорума.

Здесь ежедневно проводятся прямые трансляции соревнований. Расположилась площадка рядом с Летним амфитеатром. Она оснащена всеми необходимыми техническими новинками, которые помогают показать яркие и значимые моменты мультифорума.

«Возможность болеть одной командой». Что происходит на областной фан-зоне в Молодечно во время II Европейских игр-1

Раиса Казанович, начальник отдела Молодечненского райисполкома:
Возможность болеть одной командой за наших ребят, которые будут представлять нашу страну.

«Возможность болеть одной командой». Что происходит на областной фан-зоне в Молодечно во время II Европейских игр-4

Виктория Шибеко, волонтер II Европейских игр:
Мы здесь сопровождаем наших гостей, следим за порядком. Мы здесь ориентируем жителей города, куда им лучше подходить, во сколько. Конечно, создаем хорошее настроение.

Кроме трансляции соревнований для болельщиков работает ярмарка ремесел, точки общественного питания, где представлено всё богатство национальной кухни, концерты и выставки.

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?

«Возможность болеть одной командой». Что происходит на областной фан-зоне в Молодечно во время II Европейских игр-7

«Возможность болеть одной командой». Что происходит на областной фан-зоне в Молодечно во время II Европейских игр-9

# Европейские игры # общество # Раиса Казанович # Виктория Шибеко # Фотофакт

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