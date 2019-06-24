«Возможность болеть одной командой». Что происходит на областной фан-зоне в Молодечно во время II Европейских игр

Новости Беларуси. Зона гостеприимства. Минская областная фан-зона открылась в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Действует она для тех, кто не успел купить билеты непосредственно на арены мультифорума.

Здесь ежедневно проводятся прямые трансляции соревнований. Расположилась площадка рядом с Летним амфитеатром. Она оснащена всеми необходимыми техническими новинками, которые помогают показать яркие и значимые моменты мультифорума.