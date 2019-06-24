Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом

Наталья Минальд, заместитель начальника оздоровительного лагеря «Салют»:

В нашем лагере очень насыщенная спортивная жизнь. Есть возможность играть каждый день в футбол на пляжном поле. В лагере работает объединение по интересам – большой теннис, настольный теннис, это футбол. В лагере есть бассейн на 4 дорожки по 25 метров. Спортивный зал большой. Но это лето, и мы стараемся больше находиться на свежем воздухе, и пользуемся спортивным залом только когда на улице плохие погодные условия. Ребята очень увлекаются футболом. По итогам прошлого года в спартакиаде между лагерями наши ребята заняли второе место по теннису.