Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом
Борисовский район. Здесь планируют оздоровить летом-2019 почти 7 тысяч 300 детей, что на две сотни больше, чем в прошлом году. Свою первую смену уже принял лагерь «Салют», который находится в посёлке Дудинка. В первые дни лета сюда приехало 205 ребят. Подробнее рассказываем в программе «Центральный регион».
Всего этим летом здесь готовы принять более шести сотен школьников. Кстати, эта цифра почти ежегодная. Большинство приезжает сюда уже не в первый раз, а это самый достоверный показатель хороших условий.
Никита Мельник:
У меня есть 3-4 друга, которые любят спортивный лагерь, чтобы, например, штангу просто потаскать. Лучше бы сюда приехали, порезвились, поиграли бы со всеми в футбол.
Карина Малиновская:
Можно найти много друзей. Тут интересно досуг организован, и дискотеки. Очень классно!
Борисовский район – флагман оздоровления. Здесь работают 5 лагерей с круглосуточным пребыванием. Каждый уникальный по-своему. «Салют», например, делает акцент на спорте. Кроме игр и соревнований, оздоровлению способствует и природа. Под открытым небом среди леса – площадка для большого тенниса. Корт новый, с качественным покрытием. Здесь всегда аншлаг. Вблизи футбольное поле с трибунами для болельщиков. Всё по-взрослому.
Кстати, секреты футбольного мастерства дети получают от спортсменов команды БАТЭ. Их тренировки можно увидеть своими глазами. На территории лагеря всегда проводят встречи и мастер-классы.
Ещё одна отличительная черта лагеря – воспитание настоящих пловцов.
Наталья Минальд, заместитель начальника оздоровительного лагеря «Салют»:
В нашем лагере очень насыщенная спортивная жизнь. Есть возможность играть каждый день в футбол на пляжном поле. В лагере работает объединение по интересам – большой теннис, настольный теннис, это футбол. В лагере есть бассейн на 4 дорожки по 25 метров. Спортивный зал большой. Но это лето, и мы стараемся больше находиться на свежем воздухе, и пользуемся спортивным залом только когда на улице плохие погодные условия. Ребята очень увлекаются футболом. По итогам прошлого года в спартакиаде между лагерями наши ребята заняли второе место по теннису.