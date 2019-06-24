Прямой эфир

Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом

24 июня 2019 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Борисовский район. Здесь планируют оздоровить летом-2019 почти 7 тысяч 300 детей, что на две сотни больше, чем в прошлом году. Свою первую смену уже принял лагерь «Салют», который находится в посёлке Дудинка. В первые дни лета сюда приехало 205 ребят. Подробнее рассказываем в программе «Центральный регион».

Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом-1

Всего этим летом здесь готовы принять более шести сотен школьников. Кстати, эта цифра почти ежегодная. Большинство приезжает сюда уже не в первый раз, а это самый достоверный показатель хороших условий.

Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом-3

Никита Мельник:
У меня есть 3-4 друга, которые любят спортивный лагерь, чтобы, например, штангу просто потаскать. Лучше бы сюда приехали, порезвились, поиграли бы со всеми в футбол.

Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом-5

Карина Малиновская:
Можно найти много друзей. Тут интересно досуг организован, и дискотеки. Очень классно!

Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом-7

Борисовский район – флагман оздоровления. Здесь работают 5 лагерей с круглосуточным пребыванием. Каждый уникальный по-своему. «Салют», например, делает акцент на спорте. Кроме игр и соревнований, оздоровлению способствует и природа. Под открытым небом среди леса – площадка для большого тенниса. Корт новый, с качественным покрытием. Здесь всегда аншлаг. Вблизи футбольное поле с трибунами для болельщиков. Всё по-взрослому.

Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом-9

Кстати, секреты футбольного мастерства дети получают от спортсменов команды БАТЭ. Их тренировки можно увидеть своими глазами. На территории лагеря всегда проводят встречи и мастер-классы.

Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом-11

Ещё одна отличительная черта лагеря – воспитание настоящих пловцов.

Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом-13

Наталья Минальд, заместитель начальника оздоровительного лагеря «Салют»:
В нашем лагере очень насыщенная спортивная жизнь. Есть возможность играть каждый день в футбол на пляжном поле. В лагере работает объединение по интересам – большой теннис, настольный теннис, это футбол. В лагере есть бассейн на 4 дорожки по 25 метров. Спортивный зал большой. Но это лето, и мы стараемся больше находиться на свежем воздухе, и пользуемся спортивным залом только когда на улице плохие погодные условия. Ребята очень увлекаются футболом. По итогам прошлого года в спартакиаде между лагерями наши ребята заняли второе место по теннису.

Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом-15
# Детские лагеря в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Точки с Wi-Fi на всех объектах и подмигивающий Лесик. Что сделано для бесперебойной работы связи? Рассказывает Константин Шульган
24 июня 2019 17:12

Точки с Wi-Fi на всех объектах и подмигивающий Лесик. Что сделано для бесперебойной работы связи? Рассказывает Константин Шульган

Почему хорошо, когда на смену одним кафе приходят новые заведения?
24 июня 2019 16:21

Почему хорошо, когда на смену одним кафе приходят новые заведения?

«У адным з курганоў знойдзена вярблюжая нітка з арабскага халіфата». Археологический детский лагерь есть в Старых Дорогах
24 июня 2019 16:17

«У адным з курганоў знойдзена вярблюжая нітка з арабскага халіфата». Археологический детский лагерь есть в Старых Дорогах