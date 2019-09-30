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«Возможно, будут какие-то льготы при пересечении границы»: Беларусь и Латвия обсуждают подготовку к ЧМ по хоккею

30 сентября 2019 12:09
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Новости Беларуси. Увеличение автобусных рейсов, сокращение очередей на границе и новые составы поездов. 30 сентября в Минске обсудили подготовку к чемпионату мира по хоккею в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Возможно, будут какие-то льготы при пересечении границы»: Беларусь и Латвия обсуждают подготовку к ЧМ по хоккею-1

В приоритете – комфорт гостей планетарного первенства. Как отметили представители обеих стран-хозяек предстоящего спортивного события, в первую очередь нужно упростить въезд болельщиков, которые приедут на матчи в Минск и Ригу.

«Возможно, будут какие-то льготы при пересечении границы»: Беларусь и Латвия обсуждают подготовку к ЧМ по хоккею-4

Андрей Иванов, заместитель министра транспорта и коммуникации Беларуси:
Уже сегодня существует рабочая группа на уровне Пограничного и Таможенного комитетов. Договорились о том, что, наверное, будет еще организована группа, которая охватит более широкий круг вопросов. Возможно, будут какие-то льготы при пересечении границы, прорабатываем различные варианты. Предпримем все возможное, чтобы достаточно беспроблемно можно было пресечь границу и чтобы болельщики чувствовали себя комфортно как в нашей стране, так и в Латвии.

«Возможно, будут какие-то льготы при пересечении границы»: Беларусь и Латвия обсуждают подготовку к ЧМ по хоккею-7

Улдис Рейманис, заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Латвии:
Вопросы, которые связаны с болельщиками, будут решены на самом высоком уровне. Неясна ситуация, кто где будет играть. Если какая-то команда попадает в Латвию, то мы будем к этому готовы, чтобы принять всех болельщиков.

«Возможно, будут какие-то льготы при пересечении границы»: Беларусь и Латвия обсуждают подготовку к ЧМ по хоккею-10

Следующая встреча сторон состоится уже 2 октября. Беларусь и Латвия подпишут протокол в сфере транспорта и подготовки к чемпионату мира по хоккею.

# Чемпионат мира по хоккею # общество # Андрей Иванов # Улдис Рейманис # Фотофакт

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