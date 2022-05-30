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Двор космического масштаба. В Жодино появился мурал Гагарина

30 мая 2022 14:20
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Новости Беларуси. Новый мурал появился в Жодино. Холстом для арт-объекта стала повысительная насосная станция. Это уже не первый красочный объект водоканала. Сейчас акцент в росписи смещается на уникальные тематические граффити, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Двор космического масштаба. В Жодино появился мурал Гагарина-1

Космос в исполнении баллонами, наверное, в каком-то плане и быстр, насыщен.

Двор космического масштаба. В Жодино появился мурал Гагарина-4

Небольшой двор в Жодино в микрорайоне Научный теперь пользуется еще и космической славой. Здесь появился впечатляющий мурал и по размерам, и по тематике. На насосной станции создали огромное изображение Юрия Гагарина в технике реализма.

Двор космического масштаба. В Жодино появился мурал Гагарина-7

Сергей Кукштель, директор Жодинского водоканала:
Точно такой же увидел в просторах сети Интернет. Честно говоря, рисунок запал в душу, сильное изображение. И дабы разнообразить облик нашего города, было решено нечто похожее сделать.

Двор космического масштаба. В Жодино появился мурал Гагарина-10

Светлана Дымовских живет в этом районе уже около 10 лет. И за преображением двора наблюдала в режиме реального времени. Новое место для фотосессии горожанам полюбилось сразу.

Подробности в видеоматериале.

# Социальная инфраструктура # общество # Сергей Кукштель # Юрий Гагарин # Сергей Климкович # Светлана Дымовских # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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