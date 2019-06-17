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На время эстафеты «Пламя мира» в Минске 17 и 18 июня ограничат движение всех видов транспорта

17 июня 2019 17:30
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Новости Беларуси. В связи с проведением эстафеты огня II Европейских игр в Минске ограничено движение всех видов транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На время эстафеты «Пламя мира» в Минске 17 и 18 июня ограничат движение всех видов транспорта-1

Автомобилистам не удастся проехать от площади Свободы по проспекту Победителей до площади Государственного флага. А 18 июня с 11:30 до 14:00 перекроют участок проспекта Независимости от Национальной библиотеки до Октябрьской площади.

На время эстафеты «Пламя мира» в Минске 17 и 18 июня ограничат движение всех видов транспорта-4

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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