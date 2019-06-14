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Возле стадиона «Динамо» появились новые световые инсталляции ко II Европейским играм

14 июня 2019 19:22
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Новости Беларуси. Фигуры спортсменов видны издалека: бегун, футболист, легкоатлет – всего 42 новые композиции по улице Кирова от Свердлова до Ленина. На днях их должны включить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возле стадиона «Динамо» появились новые световые инсталляции ко II Европейским играм-1

А на Октябрьской завершают установку светового оборудования стартовой площадки велогонок. Обещают, что она будет невероятно яркой и очень стильной. Так белорусская столица не преображалась еще никогда.

Возле стадиона «Динамо» появились новые световые инсталляции ко II Европейским играм-4

Георгий Таболин, начальник электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет»:
У нас еще установлены на всех въездах в Минск объемные шары в количестве 8 штук с символикой Европейских игр, которые привлекают и туристов, и гостей.

Возле стадиона «Динамо» появились новые световые инсталляции ко II Европейским играм-7

Ощущение праздника.

Возле стадиона «Динамо» появились новые световые инсталляции ко II Европейским играм-10

Мне нравятся световые инсталляции, потому что когда идешь по городу, он так горит – очень красиво получается.

Возле стадиона «Динамо» появились новые световые инсталляции ко II Европейским играм-13

# Европейские игры # общество # Георгий Таболин # Фотофакт

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