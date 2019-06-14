Возле стадиона «Динамо» появились новые световые инсталляции ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Фигуры спортсменов видны издалека: бегун, футболист, легкоатлет – всего 42 новые композиции по улице Кирова от Свердлова до Ленина. На днях их должны включить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А на Октябрьской завершают установку светового оборудования стартовой площадки велогонок. Обещают, что она будет невероятно яркой и очень стильной. Так белорусская столица не преображалась еще никогда.

Георгий Таболин, начальник электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет»:

У нас еще установлены на всех въездах в Минск объемные шары в количестве 8 штук с символикой Европейских игр, которые привлекают и туристов, и гостей.

Ощущение праздника.