Активисты БРСМ украсили 10 контейнеров для мусора граффити
Новости Беларуси. Молодежь БРСМ украсила 10 контейнеров для сбора мусора настоящими картинами. Авторами стали студенты технологического университета, а помощь в воплощении проекта им оказал Зеленстрой Ленинского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Дизайнерские контейнеры установят вдоль велодорожки на улице Ленина у стадиона «Динамо».
Вадим Борисюк, первый секретарь БРСМ Ленинского района:
Первоначально у нас был конкурс по эскизам со стороны студентов учреждений образования, которые есть в районе. Соответственно, ребята после согласования эскизов приступили к реализации – раскраске контейнеров.
Михаил Попов, директор УП «Зеленстрой Ленинского района»:
Повыходили с новыми инициативами. Такими инициативами можно назвать новый сквер в границах Ленина и Ульяновской, большие топиарные фигуры зубров четырехметровые. Благодаря поддержке города и района смогли реконструировать Ляховский сквер напротив стадиона «Динамо». Выполнили достаточно большой объем работ. Конечно, мы уже на финишной прямой.
Проектом по улучшению эстетичного вида дворов молодежь столицы занимается с 2018 года. Результатом стали граффити с изображением национального орнамента в Московском районе, велосипедные парковки в Заводском, оригинальные лестницы в виде фортепиано во Фрунзенском и 300-метровая украшенная стена вдоль МКАДа в Октябрьском районе.