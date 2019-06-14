Активисты БРСМ украсили 10 контейнеров для мусора граффити

Новости Беларуси. Молодежь БРСМ украсила 10 контейнеров для сбора мусора настоящими картинами. Авторами стали студенты технологического университета, а помощь в воплощении проекта им оказал Зеленстрой Ленинского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дизайнерские контейнеры установят вдоль велодорожки на улице Ленина у стадиона «Динамо».

Вадим Борисюк, первый секретарь БРСМ Ленинского района:

Первоначально у нас был конкурс по эскизам со стороны студентов учреждений образования, которые есть в районе. Соответственно, ребята после согласования эскизов приступили к реализации – раскраске контейнеров.

Михаил Попов, директор УП «Зеленстрой Ленинского района»:

Повыходили с новыми инициативами. Такими инициативами можно назвать новый сквер в границах Ленина и Ульяновской, большие топиарные фигуры зубров четырехметровые. Благодаря поддержке города и района смогли реконструировать Ляховский сквер напротив стадиона «Динамо». Выполнили достаточно большой объем работ. Конечно, мы уже на финишной прямой.