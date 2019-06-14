17 июня участок проспекта Победителей будет закрыт для проведения эстафеты «Пламя мира»

Новости Беларуси. К сведению пассажиров общественного транспорта: в понедельник изменятся трассы многих маршрутов. Это связано с проведением в столице эстафеты «Пламя мира» вторых Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение всех видов транспорта будет ограничено на улице Ленина и проспекте Победителей на участке от проспекта Независимости до улицы Орловской в направлении площади Государственного флага. Учитывайте эту информацию при планировании поездок.