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«Линия Сталина», Молодечно и Заславль: рассказываем, где можно увидеть «Пламя мира» на выходных

14 июня 2019 18:45
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Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Минской области. 15 июня эстафету огня встретят жители сразу двух населенных пунктов – Заславля и Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Линия Сталина», Молодечно и Заславль: рассказываем, где можно увидеть «Пламя мира» на выходных-1

Почетные граждане пронесут факел по главным предприятиям, посетят самые знаковые места городов. В воскресенье «Пламя мира» ждут в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Курган Славы станет последней остановкой большого путешествия эстафеты огня по Минской области.

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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