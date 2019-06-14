«Линия Сталина», Молодечно и Заславль: рассказываем, где можно увидеть «Пламя мира» на выходных

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Минской области. 15 июня эстафету огня встретят жители сразу двух населенных пунктов – Заславля и Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Минской области. 15 июня эстафету огня встретят жители сразу двух населенных пунктов – Заславля и Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Почетные граждане пронесут факел по главным предприятиям, посетят самые знаковые места городов. В воскресенье «Пламя мира» ждут в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Курган Славы станет последней остановкой большого путешествия эстафеты огня по Минской области.