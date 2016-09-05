Миллионная выручка: что в День города покупали охотнее всего

Новости Беларуси. В Минске подвели итоги празднования Дня города (подробнее о праздновании здесь). Товарооборот в эти выходные вырос в несколько раз. Продукции, особенно кулинарной, продано на миллион рублей.

Больше всего по вкусу минчанам и гостям столицы пришлись драники, блины и шашлыки.

К слову, на этом пиршество не завершается. Уже 5 сентября в столице стартовала неделя белорусской кухни.

Анастасия Примако, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

С каждым разом у нас увеличивается количество участников. Если три года назад, когда только начинался этот проект, мы насчитывали 10 объектов общественного питания, то сегодня это уже 100 объектов. Это кафе и рестораны разной наценочной категории разного класса и типа.

В 2016 году увеличилось и число прибывших на 949 День рождения Минска гостей – больше 330 тысяч.

Для нах было организовано около 100 праздничных площадок. К слову, организаторы уже начинают готовиться к следующему Дню города. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец 5 сентября поручил создать оргкомитет по подготовке к празднованию следующего Дня рождения столицы. А он будет юбилейным: Минску исполнится 950 лет.

В мэрии готовы рассмотреть каждую идею горожан.

Павел Скалабан, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:

Празднование Дня города, празднование 950-летия, конечно же, невозможно без идей самих минчан. И мы готовы их аккумулировать, рассматривать и вместе делать этот праздник.