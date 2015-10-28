Возле Дворца спорта в Минске заработал мобильный каток

Новости Беларуси. Прокатиться на коньках под открытым небом минчане и гости столицы могут уже сегодня. Возле Дворца спорта заработал мобильный каток. Несмотря на устойчивый плюс, ледовая площадка вовсю принимает первых посетителей. Традиционно возле катка работают и пункты проката. В ассортименте 700 пар коньков всех размеров.

До наступления календарной зимы остается чуть больше месяца, за окном плюсовая температура и по-летнему яркое солнце. Но это не мешает минчанам наслаждаться зимними забавами и оттачивать свое мастерство в фигурном катании либо же впервые выйти на лед.

Новый сезон открыли столичные мобильные катки. Один из них расположился прямо в сердце столицы.

Валерий Низовец, начальник мобильного катка:

По утрам у нас на первом сеансе катаются школьники из школ Центрального района.

Аудитория такого активного отдыха очень разнообразная. На одной ледовой площадке играют в салки, выписывают пируэты и делают первые несмелые шаги вдоль бортика.

Пожалуй, один из самых популярных столичных катков находится под сводами ведущей хоккейной арены города и принимает любителей активного отдыха круглый год.

Константин приходит на «Чижовка-Арену» четыре раза в неделю. У него большая цель – стать знаменитым хоккеистом. Юноша год назад приехал в Минск из Австралии, но признается, что минский лед ничем не уступает заграничному и даже кажется немного теплее.

Константин Мельников:

Здесь просто приятно приходить покататься с друзьями на массовое катание. Я прямо сейчас пойду на тренировку.

Погодные условия, к сожалению, не всегда позволяют заливать лед на центральных площадях. Поэтому мобильные катки – это отличная альтернатива и возможность даже в осенний плюс ощутить зимний минус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.