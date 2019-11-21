«Основные торжества пройдут 20 мая 2020 года». Какие мероприятия пройдут в Жировичском монастыре к празднованию 500-летия со дня основания

Комплекс является одним из самых масштабных архитектурных ансамблей XVI-XVII веков. Встретит гостей святыня в обновленном убранстве и при этом сохранит свою аутентичность.

Новости Беларуси. Реконструкция, новые колокола и памятник. Жировичский монастырь готовится к празднованию 500-летия со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже введена в строй монастырская трапезная с гостиницей для посетителей. Сейчас идет реконструкция одного из старейших зданий – первого братского корпуса. При входе в монастырь установят 3-метровый памятник преподобномученику Серафиму Жировичскому, отлитый в бронзе. Его освящение состоится в дни празднования в мае.

Александр Слесарев, проректор по научной работе Минской духовной семинарии и Минской духовной академии: Основные торжества пройдут 20 мая 2020 года на территории монастыря. Туда запланирован приезд предстоятеля Русской православной церкви, святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Преподобномученик Серафим – человек, который потрудился для возрождения духовной жизни на территории Восточной Беларуси в период Второй мировой войны.

Мероприятия будут посвящены еще одному знаменательному событию – 550-летию обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери. Это один из самых почитаемых образов. В монастыре постоянно пополняется список свидетельств о помощи Богородицы людям.

Евфстафий Халиманков, насельник Свято-Успенского Жировичского монастыря:

Что касается чудотворной иконы, мы стараемся ее никуда не транспортировать, потому что она в таком хрупком состоянии. Дело в том, что во время пожара, который произошел в начале XVI века, она была повреждена.

Что касается реставрационных работ, то это сложно сделать, потому что хрупкий материал – яшма, и он не поддается какой-то обработке.

Паломники едут сюда со всех концов света. Это не только ближайшие соседи, но и верующие из-за океана – Австралии и США. Только в рамках экскурсионных туров монастырь посещает более 40 тысяч туристов в год. В дни празднования поток посетителей ожидается немалый, особое внимание в рамках подготовки планируют уделить и развитию инфраструктуры.