Возле БГУФК в Минске проходит выставка спорткаров

Новости Беларуси. «Формула-1» на расстоянии протянутой руки. На площадке возле столичного университета физической культуры проходит выставка легендарных спорткаров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прикоснуться к мечте. На этих «ласточках» звезды белорусского автоспорта покорили не одну вершину. От ярких спорткаров минчане не отходили ни на шаг: всем хотелось сфотографироваться с гастролирующей достопримечательностью.

Юрий Сплошной, чемпион по ралли Республики Беларусь:

Там стоит каркас безопасности, жесткие спортивные сидения, жесткое спортивное сцепление. Ездить на таком автомобиле по дорогам общего пользования тяжело. Я бы даже сказал, что практически невозможно.

К слову, в здании университета физической культуры можно было пройти тест на экстремальное вождение: здесь работал симулятор по гоночной трассе.

Посетитель выставки:

Очень хорошо и интересно, что есть такие симуляторы, что можно прийти и бесплатно это сделать.