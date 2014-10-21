Как извлечь выгоду из переработки мусора?

Как белорусам научиться извлекать выгоду из ненужных вещей?

Сколько всего отходов за год, к примеру, образуется на территории Беларуси?

Инна Савёлова, начальник ПТО КУП по обращению с отходами «Экорес»:

Я могу сказать информацию об объемах отходов, которые принимают наши полигоны на захоронения. Ежегодно такая цифра составляет порядка 2 млн 300 тонн. Из них более 1 млн тонн — отходы от населения. Тенденция к росту есть и ежегодно порядка 5% и чуть более идет рост, то есть отходов становится больше. Полигоны занимают 74 га, но нужно учитывать, что они росли и вглубь, теперь растут ввысь. На сегодняшний день, учитывая сроки эксплуатации наших полигонов, их у нас три, два из них практически исчерпали свой ресурс.

Мы занимаемся сортировкой. У нас имеются три линии. Годовой объем, который мы можем принять на сортировку, на сегодняшний день составляет порядка 23 тыс тонн. Эта цифра очень мала. Если посчитать соотношение отходов, которые у населения образуются (1 млн условно) и 23 тыс. — 2%. Это очень мало. Мощностей не хватает.

Что делать жителям многоэтажек, которые страдают от «несунов», которые складируют у себя дома все близлежащие мусорные свалки. Есть ли на них какая-то управа?

Григорий Таскин, директор государственного предприятия «Жилищник Минщины», КУП ЖКХ Минского района:

Ситуация такая есть. Мы стараемся соседям обеспечить все-таки санитарное нормальное состояние того же подъезда и близлежащей квартиры. Вывозим неоднократно своими силами.

Существует практика в Республике и Законом определено 85 ст. Жилищного кодекса, что не зависимо от формы собственности 3 раза в год составляются протоколы, рассматриваются правонарушения по данной статье и человек выселяется в никуда — это наниматели. Что касается собственников, другая ст. Жилищного кодекса. Тоже 3 раза правонарушения по данной статье — человека понуждают в продаже квартиры.

Инна Савёлова, начальник ПТО КУП по обращению с отходами «Экорес»:

Существуют разные системы сбора. Можно сдать на приемный пункт. Например, бутылка ПЭТ килограмм стоит 1500 рублей. Чтобы собрать 1 килограмм, надо порядка 20 бутылок.

Евгений Лобанов, директор Центра экологических решений:

Есть два типа мер. То, что каждый из нас может сделать и что нужно делать уже на уровне государства. Если говорить, что может делать каждый из нас, то это в первую очередь попытаться предотвратить образование отходов. Вы идете в магазин, возьмите с собой матерчатую сумку. Не покупайте и не берите каждый раз пакет, который потом окажется на свалке. Пластиковые бутылки не сложно смять, сложить 5-10 штук и вынести в контейнер для сбора пластика.

Важна еще и экономическая составляющая. Должны быть увеличены тарифы за обезвреживание отходов. Должен быть введен депозит, чтобы люди не могли просто выбросить эту бутылку, а понимали, что это каждые выброшенные, например, 2 000 –3 000 рублей.