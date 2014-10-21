Милиция Минска проводит спецоперацию по пресечению распространения наркотиков

Новости Беларуси. Минская милиция нанесет комплексный удар по наркорынку. В Минске стартовал основной этап спецоперации по пресечению распространения наркотиков и психотропов среди молодежи.

В ближайшие дни оперативники проведут проверку граждан ранее судимых за наркопреступления, а также тех, кто состоит на спецучете. А в вечернее и ночное время под особый контроль правоохранителей попадут дискотеки, ночные клубы и другие заведения.

Запланированы встречи с руководством учреждений образования, состоятся районные родительские собрания по вопросам предупреждения незаконного оборота наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.