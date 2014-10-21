21 октября исполняется 100 лет со дня рождения одного из старейших белорусских католических иерархов — кардинала Казимира Свёнтэка

Новости Беларуси. Многолетние труды, непоколебимая вера, жизненная мудрость и оптимизм. 21 октября 100 лет со дня рождения одного из старейших белорусских католических иерархов — кардинала Казимира Свёнтэка. С его именем верующие связывают в первую очередь возрождение католической церкви в Беларуси.

В 1991 году Папа Римский Иоанн Павел Второй назначил его первым Митрополитом новообразованной Минско-Могилевской архиепархии и Апостольским администратором Пинской епархии, через три года присвоил ему звание кардинала — самый высокий титул католической церкви. Умер Казимир Свёнтэк в 2011 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Христианка:

Першы кардынал у Беларусі, святар ад Бога. Спраўдны сведка веры. Для нас прклад і святара, і чалавека, і хрысціяніна з вялікай літары. Дзякуючы яму, адрадзілася вера. Таму што ён быў сапраўдным сведкам веры.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Ён праславіў не толькі касцёл, але і нашу краіну свёй фігурай, сваёй асаблівасцю. Чалавек шырокага погляду, адкрыты, які ўмеў весці дыялог, але таксама які быў адказны і моцна стаяў на прынцыпах вучэння Хрыста.