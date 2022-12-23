Кочанова провела встречу с активом Гомельской области. О чём говорили с руководством?
Новости Беларуси. Принимаемые законы должны работать на перспективу. Об этом говорила 23 декабря в Светлогорске председатель Совета Республики. Наталья Кочанова встретилась с руководством Советов депутатов и исполнительных комитетов Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2022 год для страны отметился серьезным политическим событием – прошел референдум с принятием изменений и дополнений в Основной закон. Сегодня депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики вместе работают над законопроектами, которые будут приниматься в развитие обновленной Конституции. Их порядка 90. Отдельная роль отводится Всебелорусскому народному собранию, которое станет стабилизирующим органом с широким представительством.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня это будет государственный стабилизирующий орган в нашей стране, где будут представители абсолютно всех профессий, всех регионов. И, конечно, мы понимали, что нам это надо все урегулировать законодательно.
По словам Натальи Кочановой, важно слышать мнение людей на местах. Для этого Совет Республики регулярно проводит выездные приемы в регионах, кроме того, действует экспертный совет.
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