Кочанова провела встречу с активом Гомельской области. О чём говорили с руководством?

Новости Беларуси. Принимаемые законы должны работать на перспективу. Об этом говорила 23 декабря в Светлогорске председатель Совета Республики. Наталья Кочанова встретилась с руководством Советов депутатов и исполнительных комитетов Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2022 год для страны отметился серьезным политическим событием – прошел референдум с принятием изменений и дополнений в Основной закон. Сегодня депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики вместе работают над законопроектами, которые будут приниматься в развитие обновленной Конституции. Их порядка 90. Отдельная роль отводится Всебелорусскому народному собранию, которое станет стабилизирующим органом с широким представительством.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня это будет государственный стабилизирующий орган в нашей стране, где будут представители абсолютно всех профессий, всех регионов. И, конечно, мы понимали, что нам это надо все урегулировать законодательно.