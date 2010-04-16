Такая осторожность связана с извержением вулкана в Исландии.

Как сообщалось ранее, вулкан, находящийся примерно в 200 км к юго-востоку от Рейкьявика, бездействовал почти 200 лет — с 20-х годов XIX века. Он проснулся 21 марта 2010 года.

В среду извержение в Исландии подняло в воздух над Атлантикой огромные клубы пепла и пара. Специалисты опасаются, что вулканическая пыль может попасть в двигатели самолетов и привести к аварийной ситуации.

Воздушное пространство в настоящее время закрыто для гражданских полетов в 11 странах Европы, в том числе в Ирландии, Великобритании, Бельгии, Голландии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Эстонии. Сотни тысяч пассажиров оказались в плену.

Между тем, активность вулкана только возрастает и за несколько дней огромное облако пыли и пепла может накрыть большую часть северного полушария. И если в Западной Европе сохранится северо-западный ветер и погода без осадков, то в ближайшие дни возможен перенос пыльного облака на территорию Беларуси и России.

Белорусские ученые усилили наблюдения за воздухом.