Минск: люди исправно оплачивают жировку, а лифт в доме не работал месяц, пока не приехала съемочная группа СТВ

Известно, что ничто так не сближает людей, как неработающий лифт. Кстати, первый лифт появился в столице более века назад — в 5-этажной гостинице «Европа». Сегодня в столице насчитывается более 15 тысяч функционирующих лифтов. Сколько из них ломается ежедневно, не знает никто. Или скрывают.

Хорошо, если ты молод, здоров и активен. Тогда марш бросок вверх по лестнице становится своеобразной физкультурой. И чем выше заветный этаж, тем лучше. Годы, болезни, тяжелые сумки, коляски, дети превращают физкультуру в изнурительное мучение. И тогда многие жильцы по вине коммунальщиков становятся невыездными. Как, например, минчанка Мария Николаевна Новик, проживающая в доме номер 9 по улице Жуковского.

Мария Новик:

Получается, что меня привязали к квартире, я практически на улицу не выхожу, потому что обратно подняться это для меня причина.

Жизнь Марии Николаевны с выходом лифта из строя разделилась на до и после. И замерла на границе шестого этажа. Инвалидность, инфаркт, годы... Этот груз лег непреодолимой преградой на пути пожилой женщины. Поэтому первое, что она сделала, это позвонила в ЖЭС №50.

Мария Новик:

Я спросила, сколько еще нужно ждать. Сказали, может, через месяц сделаем. А через месяц мне уже не надо, откроется земля, я уже на дачу уеду, и пусть он не работает.

Позиция несколько странная. Но не нам судить, тем более что пенсионерка не единственная, кого волнует мертвый лифт. Остальные жильцы также назойливо атакуют коммунальщиков.

Неделя — срок немалый, но и некритический. И народ терпел бы, как обычно, если бы кто-то из здравомыслящих чиновников популярно объяснил, когда лифт тронется с места. Хотя бы приблизительно. Но, увы.

Михаил Бабков, начальник участка «ООО Лифт Сервис»:

На данный момент лифты довольно старые, у нас пропала фаза на данном доме, потом ходил механик с электриком ЖЭСа, устраняли эту причину, вышел из строя двигатель.

Для того, чтобы заказать и поставить новый двигатель, необходимо несколько дней, а не недель и уж точно не месяц. Но, как выяснилось, причина столь затяжного ремонта не только в двигателе.

Михаил Бабков, начальник участка «ООО Лифт Сервис»:

Мы не можем отремонтировать двигатель из-за отсутствия финансовых средств на предприятии.

Итак, традиционно все уперлось в деньги. Что странно — жильцы исправно ежемесячно оплачивают коммунальные услуги. А услуги в ответ такие, что народ стонет и кряхтит. И что совсем безобразно, что если вдруг кто-то из жильцов зазевается или не сможет во время оплатить по жировке, то тут же неумолимая пеня. И никого не волнует, есть у людей деньги или нет. Но вот жильцы дома номер 9 почему-то должны, точнее, обязаны войти в положение коммунальщиков.

Кстати, согласно законодательству, ремонт лифта не должен превышать один месяц с момента обращения, при этом срок выполнения подобных работ должен быть максимально коротким. В ЖРЭО Октябрьского района нас заверили, что они уложатся в эти сроки и уже совсем скоро, лифт снова заработает.

Сергей Шлыков, директор УП ЖРЭО Октябрьского района:

Оборудование снято и передано в ремонт на перемотку двигателя, и до сегодняшнего дня, как раз вчера разговаривали с директором «Лифт Сервиса», до конца сегодняшнего дня лифты должны быть запущены.

Запущены. Ключевое слово в этом рассказе о неработающем лифте. Все запущено. И в последнем слове к счастью позитивный оттенок. По мановению волшебной палочки, скорее всего, в связи с визитом съемочной группы программы злополучный лифт запустили. Теперь жильцам осталось обратиться сперва с «Лифт Сервис» с просьбой предоставить справку, сколько именно дней не работал лифт в доме. Далее этот документ следует отнести в расчетно-справочный центр по месту жительства. Специалисты центра произведут перерасчет за дни простоя лифта. Платить не придется.

Вот уж действительно, иногда решительный шаг вперед является результатом хорошего пинка сзади. Что-то мне подсказывает, что пинок взад коммунальщиков последовал со стороны программы «Добро пожаловаться!».