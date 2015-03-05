Дэвид Бекхэм, Том Круз и Гай Ричи забрались на триумфальную арку ради селфи

Новости Великобритании. Футболист Дэвид Бекхэм вместе со своими знаменитыми друзьями – актером Томом Крузом и режиссером Гаем Ричи забрались на Арку Веллингтона в центре Лондона.

Кстати, высота монумента – 8,5 метров.

Штурмовать высотное сооружение знаменитости решили для того, чтобы сделать селфи.

Daily Mail, английская газета:

Троица проигнорировала опасность и залезла на вершину культовой лондонской достопримечательности, чтобы сфотографироваться.



За происходящим, как пишут зарубежные СМИ, из машины наблюдала супруга Бекхэма Виктория. И, судя по всему, бывшая солистка Spice Girls, выходкой Дэвида осталась недовольна.

Снимок Бекхэм опубликовал на своей страничке в Facebook. Снять приключение троицы удалось и фотографам, которые остались внизу.

Ради эксклюзивного фото некоторые готовы рисковать даже жизнью. «Селфи» за рулем, на краю обрыва, перед приближающимся поездом и даже с заряженным пистолетом. На каждый из этих примеров реальная история с трагичным концом.

Безобидное увлечение, мания или зависимость? Чрезмерную тягу к самофотографированию некоторые врачи считают психическим расстройством.

Как говорится, все должно быть в меру. И, к слову, о той самой мере. О чем стоит задуматься, если вы делаете даже всего одно «селфи» в день? Узнаете, посмотрев следующий сюжет.