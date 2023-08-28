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Подготовка к учениям ОДКБ в Беларуси завершена

28 августа 2023 10:50
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Новости Беларуси. Подготовительная фаза к совместным учениям ОДКБ завершена. Они пройдут на территории нашей страны с 1 по 6 сентября. Участие примут воинские контингенты Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка к учениям ОДКБ в Беларуси завершена-1

Основная задача учений – улучшение навыков работы во время проведения боевых и специальных операций. Планируют задействовать более 2,5 тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения. В мероприятии впервые будут участвовать войска радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ. Они отработают ряд задач по противодействию биологическим угрозам.

Подготовка к учениям ОДКБ в Беларуси завершена-4

Анатолий Сидоров, начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности:
Развертывание пункта специальной обработки, эвакуации заболевших в лечебные учреждения Вооруженных сил и Министерство здравоохранения, доставка и изучение проб, отправка проб в областные и республиканские санитарно-эпидемиологические лаборатории, ликвидация очага биологических угроз и проведение полной специальной обработки зараженного района.

Подготовка к учениям ОДКБ в Беларуси завершена-7

Учения проведут на полигонах Брестской, Гродненской и Минской областей. В качестве наблюдателей приглашены Китай, Иран, Саудовская Аравия и Монголия.

# ОДКБ # общество # Фотофакт

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