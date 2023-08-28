Подготовка к учениям ОДКБ в Беларуси завершена

Новости Беларуси. Подготовительная фаза к совместным учениям ОДКБ завершена. Они пройдут на территории нашей страны с 1 по 6 сентября. Участие примут воинские контингенты Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная задача учений – улучшение навыков работы во время проведения боевых и специальных операций. Планируют задействовать более 2,5 тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения. В мероприятии впервые будут участвовать войска радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ. Они отработают ряд задач по противодействию биологическим угрозам.

Анатолий Сидоров, начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности:

Развертывание пункта специальной обработки, эвакуации заболевших в лечебные учреждения Вооруженных сил и Министерство здравоохранения, доставка и изучение проб, отправка проб в областные и республиканские санитарно-эпидемиологические лаборатории, ликвидация очага биологических угроз и проведение полной специальной обработки зараженного района.