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Беларусь снова ждут сильные морозы. О чём ещё предупреждают синоптики?

16 февраля 2021 06:28
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Новости Беларуси. Сразу несколько неблагоприятных метеорологических явлений послужили причиной новых предупреждений от метеорологов. На это раз речь не о ветрах и снегопадах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь снова ждут сильные морозы. О чём ещё предупреждают синоптики?-1

Из Европы к нам вновь поступают воздушные массы арктического происхождения, а это значит, что зима не собирается сдавать своих позиций. В ближайшие дни нас ждут суровые морозы.

Уже ночью температура в северных и восточных регионах нашей страны опустится до отметки в -24°С. Местами будет сгущаться туман. Также на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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