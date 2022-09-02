«Вот эта машина нас по Крупскому району спасла». Что Президент обещал закупить для «Дзержинского»?

Новости Беларуси. Дальнейшая модернизация агросектора и работа с неэффективными хозяйствами. Такие задачи 2 сентября поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Крупский район, где глава государства посетил одну из производственных площадок агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выбор локации был сделан неслучайно. Когда-то предприятие взяло под крыло слабые хозяйства и вывело их на достойный уровень. А сегодня это крупная сельхозструктура с амбициозными планами.
Главу государства приглашают на экскурсию. Практически образцовый мехдвор с техникой как белорусской, так и импортной, способной решать глобальные задачи.
Владимир Лукьянов, генеральный директор агрокомбината «Дзержинский»:
Вот эта машина нас по Крупскому району спасла. Мы уже обработали порядка 25 % земель.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть машина нужная? Она несложная. Если это нужно нам для сельского хозяйства.
Владимир Лукьянов:
Есть одна проблема: на такую машину надо как минимум 550 лошадиных сил трактор. В этом 540, в этом 320-340.
Александр Лукашенко:
Если это крайне нужно, будем закупать. В связи с этой мелиорацией, которую мы будем делать, может где-то и мелиорация не нужна будет, если мы подплужно будем обрабатывать.
О мелиорации Президент говорит из раза в раз. 2 сентября вновь напомнил о поставленных задачах.
Александр Лукашенко:
Надо сейчас мелиорация. Ты должен прямо показать. Вот Минская область, там, там, там надо сделать. Вот тебе деньги, минус еще 10 %. Иди и делай, глаза на лоб. Только так, мобилизуясь, мы сможем решить ту или иную программу.
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