«Вот эта машина нас по Крупскому району спасла». Что Президент обещал закупить для «Дзержинского»?

Новости Беларуси. Дальнейшая модернизация агросектора и работа с неэффективными хозяйствами. Такие задачи 2 сентября поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Крупский район, где глава государства посетил одну из производственных площадок агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выбор локации был сделан неслучайно. Когда-то предприятие взяло под крыло слабые хозяйства и вывело их на достойный уровень. А сегодня это крупная сельхозструктура с амбициозными планами.

Главу государства приглашают на экскурсию. Практически образцовый мехдвор с техникой как белорусской, так и импортной, способной решать глобальные задачи.

Владимир Лукьянов, генеральный директор агрокомбината «Дзержинский»:

Вот эта машина нас по Крупскому району спасла. Мы уже обработали порядка 25 % земель.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть машина нужная? Она несложная. Если это нужно нам для сельского хозяйства.

Владимир Лукьянов:

Есть одна проблема: на такую машину надо как минимум 550 лошадиных сил трактор. В этом 540, в этом 320-340.

Александр Лукашенко:

Если это крайне нужно, будем закупать. В связи с этой мелиорацией, которую мы будем делать, может где-то и мелиорация не нужна будет, если мы подплужно будем обрабатывать.

О мелиорации Президент говорит из раза в раз. 2 сентября вновь напомнил о поставленных задачах.