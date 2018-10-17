«Мера это, конечно, крайняя»: как проходит процедура выселения за неуплату коммуналки

Новости Беларуси. С начала 2018 года из коммерческих и социальных квартир выселили 27 должников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Еще в более чем 13 тысячах квартир, где также есть долги по счетам, было на время приостановлено оказание услуг. Порой жесткие меры все же дают эффект: в Минске количество неплательщиков снижается.