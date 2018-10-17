20 октября открывается внешнее кольцо моста на МКАД в районе Лошицы

Новости Беларуси. Пробки на МКАД в районе Лошицы скоро уйдут в прошлое: работы на проблемном мосту близятся к финалу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Опробовать мост по внешнему кольцу можно будет уже в субботу 20 октября.

Как будут переустраивать мост на МКАД, когда делали последний капремонт и в чём причина поломки? Репортаж СТВ

Полностью мост откроют 5 ноября, а это – к радости водителей – раньше, чем планировали. Ремонт в районе съезда на Игуменский тракт выполнили быстрее благодаря оперативности строителей и хорошей погоде. Работы практически завершены, конструкция уже сейчас выглядит довольно прочной.