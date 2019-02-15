Прямой эфир

«Восстановлено 112 человеческих судеб». Как курсант из Кировска выясняет информацию о пропавших без вести в годы ВОВ

15 февраля 2019 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не просто имена! Курсант университета гражданской защиты Кирилл Дрозд восстанавливает по крупицам информацию о судьбах солдат, погибших в годы Великой Отечественной Войны. А началось все с прадеда Алексея Семёновича, который был командиром первого пожарного отряда Кировска.

«Восстановлено 112 человеческих судеб». Как курсант из Кировска выясняет информацию о пропавших без вести в годы ВОВ-1

Кирилл Дрозд, курсант Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь:
Я заинтересовался историей своего рода, своей семьи. Спросил у отца: «У нас есть те, кто воевал?» Мне отец сказал: «Да, твой прадед участвовал в ВОВ и погиб в Польше». Он мне достал с полки эту книгу «Память».

«Восстановлено 112 человеческих судеб». Как курсант из Кировска выясняет информацию о пропавших без вести в годы ВОВ-4

Теперь для Кирилла каждая фамилия в сборнике – отдельная история. За долгие годы поисковой деятельности обработано более тысячи записей и восстановлено 112 человеческих судеб.

«Восстановлено 112 человеческих судеб». Как курсант из Кировска выясняет информацию о пропавших без вести в годы ВОВ-7

Кирилл Дрозд:
Есть такой сайт «Мемориал». Этот сайт принадлежит Министерству обороны РФ. Это центральный архив, который находится в Подольске.

Со своей инициативой молодой человек уже успел победить в районном этапе конкурса «100 идей для Беларуси». За этим – титанический труд, огромное количество времени, проведенного в архивах и большая благодарность тем, кто отдал жизнь за мирное небо над головой.

«Восстановлено 112 человеческих судеб». Как курсант из Кировска выясняет информацию о пропавших без вести в годы ВОВ-10

Андрей Садовский, официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь:
Приятно отметить тот факт, что два года подряд мы являлись обладателями Гран-при конкурса, а также ежегодно становимся победителями в различных номинациях. В этом году в финале будет представлено три проекта, один из них проект Кирилла.

«Восстановлено 112 человеческих судеб». Как курсант из Кировска выясняет информацию о пропавших без вести в годы ВОВ-13

Парня заинтересовал и вопрос, есть ли пропавшие без вести среди тех, кто до войны учился в его родном университете.

Кирилл Дрозд:
Одного я установил, где он захоронен, а второго я установил, что он был награждён Орденом Красной Звезды.

«Восстановлено 112 человеческих судеб». Как курсант из Кировска выясняет информацию о пропавших без вести в годы ВОВ-16

Человек жив, пока память о нём жива. Каждую новость, самую маленькую зацепку Кирилл передаёт в районную газету, чтобы вписать в летопись войны ещё одну историю. Великая Отечественная закончилась, но до сих пор остаются неизвестными судьбы многих солдат, а вот семей, которых бы она не коснулась, нет.

«Восстановлено 112 человеческих судеб». Как курсант из Кировска выясняет информацию о пропавших без вести в годы ВОВ-19

# Беларусь помнит # общество # Кирилл Дрозд # Андрей Садовский # Фотофакт # История

Другие новости рубрики

Все новости
В минском Дворце детей и молодёжи прошёл конкурс «Маленькая фея-2019»
14 февраля 2019 20:31

В минском Дворце детей и молодёжи прошёл конкурс «Маленькая фея-2019»

На дорогах царит любовь. Как автоинспекторы поздравили минчан с Днём святого Валентина?
14 февраля 2019 20:29

На дорогах царит любовь. Как автоинспекторы поздравили минчан с Днём святого Валентина?

В Минске специалисты со всего мира обсуждают проблему улучшения качества питьевой воды
14 февраля 2019 19:50

В Минске специалисты со всего мира обсуждают проблему улучшения качества питьевой воды