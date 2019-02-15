«Восстановлено 112 человеческих судеб». Как курсант из Кировска выясняет информацию о пропавших без вести в годы ВОВ

Не просто имена! Курсант университета гражданской защиты Кирилл Дрозд восстанавливает по крупицам информацию о судьбах солдат, погибших в годы Великой Отечественной Войны. А началось все с прадеда Алексея Семёновича, который был командиром первого пожарного отряда Кировска.

Кирилл Дрозд, курсант Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь:

Я заинтересовался историей своего рода, своей семьи. Спросил у отца: «У нас есть те, кто воевал?» Мне отец сказал: «Да, твой прадед участвовал в ВОВ и погиб в Польше». Он мне достал с полки эту книгу «Память».

Теперь для Кирилла каждая фамилия в сборнике – отдельная история. За долгие годы поисковой деятельности обработано более тысячи записей и восстановлено 112 человеческих судеб.

Кирилл Дрозд:

Есть такой сайт «Мемориал». Этот сайт принадлежит Министерству обороны РФ. Это центральный архив, который находится в Подольске. Со своей инициативой молодой человек уже успел победить в районном этапе конкурса «100 идей для Беларуси». За этим – титанический труд, огромное количество времени, проведенного в архивах и большая благодарность тем, кто отдал жизнь за мирное небо над головой.

Андрей Садовский, официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь:

Приятно отметить тот факт, что два года подряд мы являлись обладателями Гран-при конкурса, а также ежегодно становимся победителями в различных номинациях. В этом году в финале будет представлено три проекта, один из них – проект Кирилла.

Парня заинтересовал и вопрос, есть ли пропавшие без вести среди тех, кто до войны учился в его родном университете. Кирилл Дрозд:

Одного я установил, где он захоронен, а второго – я установил, что он был награждён Орденом Красной Звезды.