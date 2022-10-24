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Неизвестные захоронения мирных жителей найдены в Мозырском районе

24 октября 2022 07:16
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Новости Беларуси. Очередные факты геноцида белорусского народа. В Мозырском районе обнаружили могилу с ограждениями и курганом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные захоронения мирных жителей найдены в Мозырском районе-1

Найденные в них останки и предметы переданы на экспертизу, однако по фрагментам одежды и расположении тел очевидно, что это мирные жители. Установить подобные места фашистских преступлений помогают местные старожилы. Благодаря детским воспоминаниям жительницы деревни Скрыгалов было найдено еще одно захоронение. Точное количество жертв геноцида пока не установлено. Поиски на местности продолжаются.

Неизвестные захоронения мирных жителей найдены в Мозырском районе-4

Александр Журавский, заместитель прокурора Мозырского района:
Есть информация, что были убиты местные жители – массовое захоронение людей в лесном массиве. Есть местные очевидцы, которые до сих пор живы, они уже старенькие, возраст преклонный. Тем не менее мы планируем их привлечь, чтобы они могли более конкретизировать это место, с их помощью найти более точное место и произвести там раскопки.

Неизвестные захоронения мирных жителей найдены в Мозырском районе-7

Виталина Сайфутдинова, старший научный сотрудник Мозырского объединенного краеведческого музея:
Почти полтора года мы выезжаем в деревни и старожилы нам рассказывают о том, как они пережили войну, что они видели. И благодаря этим рассказам мы находим очень много захоронений мирных жителей.

Неизвестные захоронения мирных жителей найдены в Мозырском районе-10

Теперь захоронение поставят на государственный учет и над ним возьмут шефство местные школьники.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Журавский # Виталина Сайфутдинова # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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