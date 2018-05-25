Воссоздать историю и вспомнить моменты из детства. Конкурс ландшафтного дизайна проходит под Минском

Новости Беларуси. Под Минском проходит самый «зеленый» фестиваль года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы блеснуть мастерством, на двух гектарах собрались ландшафтные дизайнеры, озеленители, архитекторы. Но главные гости – владельцы собственных соток. Как раз для них запланировали мастер-классы по посадке растений, стрижке живой изгороди, фигурной резке по дереву и даже по приготовлению блюд на свежем воздухе! Ключевым событием фестиваля станет конкурс мини-садов от шести команд. Тема малой родины нашла и здесь свое отражение. За вдохновением дизайнеры обращаются к родовым поместьям и языческой культуре наших предков.

Инна Кохно, ландшафтный дизайнер:

Мне давно были интересны старые поместья, и я хочу рассказать об одном из них. Оно реальное, мне очень нравится. И мне бы хотелось когда-нибудь его восстановить. Мне эта тема давно интересна. Почему интересна именно как ландшафтнику, ботанику? Ладно здание было сожжено, но сад ведь живет. Есть большие 100-летние деревья – уже какая-то основа. Просто почистить подлесок и посадить цветники. Всё осталось.

Екатерина Тумашик, организатор фестиваля ландшафтного дизайна:

Дизайнерам была предоставлена возможность сделать именно такой сад, как они хотят. Наверное, вспомнить какие-то свои моменты из детства, ассоциации с малой родиной. У кого-то это Полесье, у кого-то деревенька с заброшенной дворянской усадьбой, у кого-то детские воспоминания.