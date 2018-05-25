«Скульптура должна немного тронуть человека». В Минске открыли памятный знак «Стражам границ всех поколений»

Новости Беларуси. К 100-летию пограничной службы Беларуси в Минске на бульваре Толбухина 25 мая открыли памятный знак «Стражам границ всех поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автор – создатель мемориального комплекса «Воинам-пограничникам» в Гродно, известный белорусский скульптор Геннадий Буралкин. Композиция выполнена из светлого гранита, на знаке изображены гербы Беларуси и СССР – как символ связи всех поколений стражей границы.