«Скульптура должна немного тронуть человека». В Минске открыли памятный знак «Стражам границ всех поколений»

Новости Беларуси. К 100-летию пограничной службы Беларуси в Минске на бульваре Толбухина 25 мая открыли памятный знак «Стражам границ всех поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К 100-летию пограничной службы Беларуси в Минске на бульваре Толбухина 25 мая открыли памятный знак «Стражам границ всех поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автор – создатель мемориального комплекса «Воинам-пограничникам» в Гродно, известный белорусский скульптор Геннадий Буралкин.
Композиция выполнена из светлого гранита, на знаке изображены гербы Беларуси и СССР – как символ связи всех поколений стражей границы.
Геннадий Буралкин, скульптор:
100-летие – это дата серьезная, поэтому пограничники обратились ко мне с просьбой. Мы с архитектором Карако Виктором Ивановичем сделали проект. Сроки были вообще немыслимые. Не хотелось тут создавать что-то масштабное. Место здесь камерное. Такая скульптура должна немного тронуть человека.
Планируется, что площадка, где расположился памятный знак, станет символичным местом торжественных встреч белорусских пограничников.