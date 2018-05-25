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«Скульптура должна немного тронуть человека». В Минске открыли памятный знак «Стражам границ всех поколений»

25 мая 2018 20:06
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Новости Беларуси. К 100-летию пограничной службы Беларуси в Минске на бульваре Толбухина 25 мая открыли памятный знак «Стражам границ всех поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Скульптура должна немного тронуть человека». В Минске открыли памятный знак «Стражам границ всех поколений»-1

Автор – создатель мемориального комплекса «Воинам-пограничникам» в Гродно, известный белорусский скульптор Геннадий Буралкин.

Композиция выполнена из светлого гранита, на знаке изображены гербы Беларуси и СССР – как символ связи всех поколений стражей границы.

«Скульптура должна немного тронуть человека». В Минске открыли памятный знак «Стражам границ всех поколений»-4

Геннадий Буралкин, скульптор:
100-летие – это дата серьезная, поэтому пограничники обратились ко мне с просьбой. Мы с архитектором Карако Виктором Ивановичем сделали проект. Сроки были вообще немыслимые. Не хотелось тут создавать что-то масштабное. Место здесь камерное. Такая скульптура должна немного тронуть человека.

Планируется, что площадка, где расположился памятный знак, станет символичным местом торжественных встреч белорусских пограничников.

# Памятники Минска # общество # Геннадий Буралкин # Фотофакт

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