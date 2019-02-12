На полвека в прошлое. Выставка предметов советской эпохи открылась в Жодино

Около тысячи предметов с историей показывают быт местных жителей: от массового притока людей в перспективный город БелАЗа и до начала XXI века.

Новости Беларуси. На полвека в прошлое. Выставка старинных вещей открылась в Жодинской центральной библиотеке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все экспонаты – из личных архивов жителей Жодино: наряды и модные журналы 80-х годов, шкатулки из открыток, посуда, игрушки и часы... Есть и техника: патефон, киновидеопроектор и пленочные фотоаппараты.

Инесса Десятова, директор Жодинской центральной городской библиотеки:

Выставка интересна для всех. Старшее поколение вспоминает, как это было. Во-первых, это та история, которая, в принципе, прожита уже, и о которой говорят: «Да, я жил в это время».

Детям и подросткам это интересно, потому что многих вещей они вообще не знают.

Атмосферности ретро-выставке добавляют фотографии: можно проследить, как менялся не только город, но и люди. Некоторые посетители узнают в карточках знакомых, родственников и даже себя. Немалую часть экспозиции занимают и книги из фондов библиотеки.