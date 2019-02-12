Роботы из пылесосов, телевизоров и чайников: необычная выставка проходит в Логойске

К слову, этот выставочный зал обновляется постоянно. Художники, конструкторы и биологи приезжают в Логойск, чтобы представить свои работы не только местной публике, но и частым гостям города. Экспозиции сменяются каждый месяц, неизменным остается профессионализм музейных работников.