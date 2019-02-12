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Роботы из пылесосов, телевизоров и чайников: необычная выставка проходит в Логойске

12 февраля 2019 12:53
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Съёмочная группа программы «Центральный регион» отправилась в Логойск.

Роботы из пылесосов, телевизоров и чайников: необычная выставка проходит в Логойске-1

Ненужные детали, старые пылесосы и телевизоры. О том, как груда мусора превратилась в увлекательную экспозицию, дети, кажется, готовы слушать бесконечно. Внимание привлекают яркие лампочки, запрограммированные движения и знакомая ребятам «вселенная» роботов.

Роботы из пылесосов, телевизоров и чайников: необычная выставка проходит в Логойске-4

Вера Казак, научный сотрудник Логойского историко-краеведческого музея:
Все модели сделаны из подручных средств. Если заметить, то можно увидеть и пылесосы, и чайники электрические, и компьютерные приспособления, телефоны.

Роботы из пылесосов, телевизоров и чайников: необычная выставка проходит в Логойске-7

Выставка продлится до 1 марта. Дети приходят, потом они приходят повторно с родителями. На робо-арт, конечно, приходят в большинстве мальчики разного возраста. Даже приходят взрослые мужчины, которым интересно, из каких подручных средств созданы эти роботы.

Роботы из пылесосов, телевизоров и чайников: необычная выставка проходит в Логойске-10

К слову, этот выставочный зал обновляется постоянно. Художники, конструкторы и биологи приезжают в Логойск, чтобы представить свои работы не только местной публике, но и частым гостям города. Экспозиции сменяются каждый месяц, неизменным остается профессионализм музейных работников.

Роботы из пылесосов, телевизоров и чайников: необычная выставка проходит в Логойске-13

# Достопримечательности Логойского района # общество # Вера Казак

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