Роботы из пылесосов, телевизоров и чайников: необычная выставка проходит в Логойске

Съёмочная группа программы «Центральный регион» отправилась в Логойск.
Съёмочная группа программы «Центральный регион» отправилась в Логойск.
Ненужные детали, старые пылесосы и телевизоры. О том, как груда мусора превратилась в увлекательную экспозицию, дети, кажется, готовы слушать бесконечно. Внимание привлекают яркие лампочки, запрограммированные движения и знакомая ребятам «вселенная» роботов.
Вера Казак, научный сотрудник Логойского историко-краеведческого музея:
Все модели сделаны из подручных средств. Если заметить, то можно увидеть и пылесосы, и чайники электрические, и компьютерные приспособления, телефоны.
Выставка продлится до 1 марта. Дети приходят, потом они приходят повторно с родителями. На робо-арт, конечно, приходят в большинстве мальчики разного возраста. Даже приходят взрослые мужчины, которым интересно, из каких подручных средств созданы эти роботы.
К слову, этот выставочный зал обновляется постоянно. Художники, конструкторы и биологи приезжают в Логойск, чтобы представить свои работы не только местной публике, но и частым гостям города. Экспозиции сменяются каждый месяц, неизменным остается профессионализм музейных работников.