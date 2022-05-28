Можно сделать неграмотную оценку. Нужно ли обращаться к агенту, чтобы продать квартиру?

Мария Кронда, корреспондент:

Если вы хотите расширить свои квадратные метры или сменить шумный центр на тихий район, другими словами, продать свою квартиру, тогда вам стоит прислушаться к советам нашего эксперта. К практике мы еще вернемся, сперва немного теории. Ведь чтобы сделка купли-продажи дала свои плоды, стоит копнуть поглубже. Рынок недвижимости для Светланы – благодатная почва. За 11 лет успешной деятельности ей удалось взрастить приличное портфолио и на этом сделать громкое имя. По словам агента, после скачка курса валют стоимость квадратного метра просела на 10 %, но ситуация на рынке остается стабильной, покупают новостройки, продают и квартиры старого фонда.

Светлана Краскевич, агент по недвижимости:

Выгодно или невыгодно – решает для себя каждая семья. На самом деле выгодно тогда, когда это нужно конкретно вам. В любое время, если нужно расширение или нужно продать с целью купить жилье своим детям, конечно, это выгодно. Главная задача – купить правильное жилье из того предложенного, что есть на рынке недвижимости. Если вы надумали распрощаться с кровно нажитой жилплощадью, вам придется взглянуть на нее под другим углом. Светлана Краскевич:

Лучшая аналитика – по продажам объектов, которые уже были проданы. То есть не те, которые выставлены, потому что зачастую идет переоценка объекта, сосед выставляет на пару тысяч больше, чем стоит квартира в соседнем доме. Таким образом, идет неграмотная оценка. Формирование цены зависит от года постройки, конструкции, этажа, этажности дома, капремонта, наличия и отсутствия метро у дома.

Светлана Краскевич:

Продавать квартиру с агентом или без агента – вы можете принять решение самостоятельно. Если есть желание, то и так, и так можно добиться результата. Единственный момент, каким путем. Если вы понимаете рынок недвижимости, если можете сделать сами аналитику, изучить своих конкурентов, сделать хорошую презентацию, хорошую рекламу, вести торги, грамотно оформить задаток, оговорить и прописать сроки выселения, сроки юридического освобождения объекта недвижимости, провести договор купли-продажи, организовать взаиморасчеты между продавцом и покупателем, если вы понимаете, что вы это все в состоянии сделать самостоятельно, вам в таком случае агент не нужен. Еще одна немаловажная деталь удачной сделки – презентабельность квадратных метров. Светлана рекомендует освежить квартиру, сделать косметический ремонт. Это не только привлечет потенциального покупателя, но и позволит поднять апартаменты в цене. А мы возвращаемся на объект.