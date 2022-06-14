Лукашенко: «Наверное, раз пять мы существенно усовершенствовали структуру и деятельность нашей армии»

Новости Беларуси. Вопросы безопасности, национальной и глобальной, стали главными темами совещания, которое 13 июня глава государства провел во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принял с докладами госсекретаря Совета безопасности, главу Администрации Президента и председателя КГБ. Присутствие последнего продиктовано обострением гибридной войны, которая сегодня ведется повсеместно. Комитет госбезопасности уже давно доказал свою значимость и эффективность в структуре силового блока. Однако Президент уверен – традиционные функции спецслужбы необходимо слегка модернизировать в соответствии со временем. И усилить отдельные направления. Речь о разведке, контрразведке, антитеррористической деятельности. К слову, такие реформы закономерны и последовательны. В последние два года так или иначе изменилась работа всех силовых ведомств. И это адекватная реакция на геополитические вызовы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это естественно, в зависимости от того, как развиваются события, какова будущая война, если, не дай бог, она будет и так далее. В общем, причин очень много и, наверное, раз пять мы существенно усовершенствовали структуру и деятельность нашей армии. Совсем недавно принимали решение по МЧС. Думаю, что это решение всерьез и надолго. Надо будет – будем возвращаться еще раз к этому. Пограничные наши войска, наверное, оптимальная структура, она учитывает опыт и советского периода времени и ту ситуацию, которая вокруг нас.