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Восьмое десятилетие под мирным небом. Как прошла торжественная церемония на площади Победы в Минске 9 Мая

09 мая 2019 14:19
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Новости Беларуси. Ратный подвиг отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой и растить детей. Об этом 9 Мая заявил Александр Лукашенко, подчеркнув что «Великая победа» – безусловное торжество жизни над смертью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске. Традиционно 9 Мая именно здесь начинаются официальные торжества. В 2019 году празднование Дня Победы в нашей стране проходит под девизом «Беларусь помнит».

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

Репортаж нашего корреспондента Юлии Бешановой.

Восьмое десятилетие под мирным небом. Как прошла торжественная церемония на площади Победы в Минске 9 Мая-1

Восьмое десятилетие под мирным небом. Как прошла торжественная церемония на площади Победы в Минске 9 Мая-3

Великая Отечественная война изменила жизнь каждой белорусской семьи. За четыре года страна потеряла около 3 миллионов жителей. Вот уже восьмое десятилетие мы живем без звуков рвущихся снарядов и самое малое, что мы можем сделать для военного поколения – помнить о подвиге.

Церемония возложения венков к монументу Победы – неизменная часть торжеств в честь 9 Мая. Первый венок к подножью – традиционно от главы государства.

Александр Лукашенко: «Главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться»

«Мы – наследники тех, кто умеет побеждать». Президент рассказал, как сохранить память о Великой Отечественной

Восьмое десятилетие под мирным небом. Как прошла торжественная церемония на площади Победы в Минске 9 Мая-6

Восьмое десятилетие под мирным небом. Как прошла торжественная церемония на площади Победы в Минске 9 Мая-8

Восьмое десятилетие под мирным небом. Как прошла торжественная церемония на площади Победы в Минске 9 Мая-10

Площадь Победы – сердце праздника. Сотни людей с цветами и портретами. Высшие должностные лица, представители дипкорпуса, духовенства, общественных организаций. И белорусы, которые 9 Мая идут отмечать целыми семьями. У многих в руках портреты тех, кто не дожил до Победы.

Подробнее – в видеоматериале

# Беларусь помнит # общество # Юлия Бешанова # Фотофакт

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