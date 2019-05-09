Восьмое десятилетие под мирным небом. Как прошла торжественная церемония на площади Победы в Минске 9 Мая

Новости Беларуси. Ратный подвиг отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой и растить детей. Об этом 9 Мая заявил Александр Лукашенко, подчеркнув что «Великая победа» – безусловное торжество жизни над смертью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске. Традиционно 9 Мая именно здесь начинаются официальные торжества. В 2019 году празднование Дня Победы в нашей стране проходит под девизом «Беларусь помнит».

Репортаж нашего корреспондента Юлии Бешановой.