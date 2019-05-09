Восьмое десятилетие под мирным небом. Как прошла торжественная церемония на площади Победы в Минске 9 Мая
Новости Беларуси. Ратный подвиг отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой и растить детей. Об этом 9 Мая заявил Александр Лукашенко, подчеркнув что «Великая победа» – безусловное торжество жизни над смертью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске. Традиционно 9 Мая именно здесь начинаются официальные торжества. В 2019 году празднование Дня Победы в нашей стране проходит под девизом «Беларусь помнит».
«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт
Репортаж нашего корреспондента Юлии Бешановой.
Великая Отечественная война изменила жизнь каждой белорусской семьи. За четыре года страна потеряла около 3 миллионов жителей. Вот уже восьмое десятилетие мы живем без звуков рвущихся снарядов и самое малое, что мы можем сделать для военного поколения – помнить о подвиге.
Церемония возложения венков к монументу Победы – неизменная часть торжеств в честь 9 Мая. Первый венок к подножью – традиционно от главы государства.
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Площадь Победы – сердце праздника. Сотни людей с цветами и портретами. Высшие должностные лица, представители дипкорпуса, духовенства, общественных организаций. И белорусы, которые 9 Мая идут отмечать целыми семьями. У многих в руках портреты тех, кто не дожил до Победы.
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