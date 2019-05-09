В Гомеле появилась новая крылатая достопримечательность. Фотофакт

Новости Беларуси. В Гомеле ко Дню Победы появилась взлётно-посадочная полоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гомеле ко Дню Победы появилась взлётно-посадочная полоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В небо с неё поднимается бомбардировщик Су-24М. Внушительная композиция – часть обновлённой аллеи, ведущей к техническому университету, который носит имя легендарного конструктора военных самолётов Павла Сухого.
Александр Добриян, СТВ:
Фронтовой тактический бомбардировщик Су-24М теперь официально стал новой достопримечательностью Гомеля. Горожане всю весну следили за тем, как парковая аллея превращается во взлётно-посадочную полосу. Результат превзошёл все ожидания.
Открытие мемориала с настоящей боевой машиной в центре изначально было назначено на 9 Мая. Яркий акцент большого праздника. Своеобразный подарок ко Дню Победы.
Роман Сидоракин, житель Гомеля:
Очень красиво, всё классно. Я – за! Собственно, поэтому и пришли посмотреть, потому что такое событие.
Роллан Мартиросов, авиаконструктор:
Город вырастил выдающегося конструктора Советского Союза Павла Сухого. Эта машина была просто революционной, потому что это первый боевой комплекс.
Крылатый монумент в Гомеле появился не случайно. Выдающийся авиаконструктор Павел Сухой родился под Витебском, а в Гомеле получил базовое образование, провёл детские и юношеские годы. Бомбардировщики марки «Су» внесли свой вклад в победу во Второй мировой войне.
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Александр Добриян:
Однако для установки на постамент был выбран не ровесник Победы, а машина совсем другого поколения – тактический бомбардировщик Су-24М. В Беларуси он снят с вооружения в 2012 году. Но машина до сих пор продолжает выполнять боевые задачи в разных уголках планеты.