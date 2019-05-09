Прямой эфир

В Гомеле появилась новая крылатая достопримечательность. Фотофакт

09 мая 2019 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомеле ко Дню Победы появилась взлётно-посадочная полоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле появилась новая крылатая достопримечательность. Фотофакт-1

В небо с неё поднимается бомбардировщик Су-24М. Внушительная композиция – часть обновлённой аллеи, ведущей к техническому университету, который носит имя легендарного конструктора военных самолётов Павла Сухого.

В Гомеле появилась новая крылатая достопримечательность. Фотофакт-4

Александр Добриян, СТВ:
Фронтовой тактический бомбардировщик Су-24М теперь официально стал новой достопримечательностью Гомеля. Горожане всю весну следили за тем, как парковая аллея превращается во взлётно-посадочную полосу. Результат превзошёл все ожидания. 

В Гомеле появилась новая крылатая достопримечательность. Фотофакт-7


Открытие мемориала с настоящей боевой машиной в центре изначально было назначено на 9 Мая. Яркий акцент большого праздника. Своеобразный подарок ко Дню Победы.

В Гомеле появилась новая крылатая достопримечательность. Фотофакт-9

Роман Сидоракин, житель Гомеля:
Очень красиво, всё классно. Я – за! Собственно, поэтому и пришли посмотреть, потому что такое событие.



Роллан Мартиросов, авиаконструктор:
Город вырастил выдающегося конструктора Советского Союза Павла Сухого. Эта машина была просто революционной, потому что это первый боевой комплекс.

В Гомеле появилась новая крылатая достопримечательность. Фотофакт-11

Крылатый монумент в Гомеле появился не случайно. Выдающийся авиаконструктор Павел Сухой родился под Витебском, а в Гомеле получил базовое образование, провёл детские и юношеские годы. Бомбардировщики марки «Су» внесли свой вклад в победу во Второй мировой войне. 

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

Александр Добриян:
Однако для установки на постамент был выбран не ровесник Победы, а машина совсем другого поколения – тактический бомбардировщик Су-24М. В Беларуси он снят с вооружения в 2012 году. Но машина до сих пор продолжает выполнять боевые задачи в разных уголках планеты. 

В Гомеле появилась новая крылатая достопримечательность. Фотофакт-14

В Гомеле появилась новая крылатая достопримечательность. Фотофакт-16

В Гомеле появилась новая крылатая достопримечательность. Фотофакт-18

# Беларусь помнит # общество # Роллан Мартиросов # Роман Сидоракин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Праздничный митинг, ожившие статуи и тёплое общение с ветеранами. Как празднуют 9 Мая в Витебске
09 мая 2019 13:45

Праздничный митинг, ожившие статуи и тёплое общение с ветеранами. Как празднуют 9 Мая в Витебске

Благодаря нашему единству мы спасли свою страну – Александр Лукашенко на праздновании Дня Победы в Минске
09 мая 2019 13:44

Благодаря нашему единству мы спасли свою страну – Александр Лукашенко на праздновании Дня Победы в Минске

«Ребёнка переодевают, и он с оружием в руках становится участником тех событий». Музей истории ВОВ удивляет интерактивом
09 мая 2019 13:02

«Ребёнка переодевают, и он с оружием в руках становится участником тех событий». Музей истории ВОВ удивляет интерактивом