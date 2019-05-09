В Гомеле появилась новая крылатая достопримечательность. Фотофакт

В небо с неё поднимается бомбардировщик Су-24М. Внушительная композиция – часть обновлённой аллеи, ведущей к техническому университету, который носит имя легендарного конструктора военных самолётов Павла Сухого.

Александр Добриян, СТВ: Фронтовой тактический бомбардировщик Су-24М теперь официально стал новой достопримечательностью Гомеля. Горожане всю весну следили за тем, как парковая аллея превращается во взлётно-посадочную полосу. Результат превзошёл все ожидания.

Открытие мемориала с настоящей боевой машиной в центре изначально было назначено на 9 Мая. Яркий акцент большого праздника. Своеобразный подарок ко Дню Победы.

Роман Сидоракин, житель Гомеля: Очень красиво, всё классно. Я – за! Собственно, поэтому и пришли посмотреть, потому что такое событие. Роллан Мартиросов, авиаконструктор: Город вырастил выдающегося конструктора Советского Союза Павла Сухого. Эта машина была просто революционной, потому что это первый боевой комплекс.

Крылатый монумент в Гомеле появился не случайно. Выдающийся авиаконструктор Павел Сухой родился под Витебском, а в Гомеле получил базовое образование, провёл детские и юношеские годы. Бомбардировщики марки «Су» внесли свой вклад в победу во Второй мировой войне.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

Александр Добриян:

Однако для установки на постамент был выбран не ровесник Победы, а машина совсем другого поколения – тактический бомбардировщик Су-24М. В Беларуси он снят с вооружения в 2012 году. Но машина до сих пор продолжает выполнять боевые задачи в разных уголках планеты.