Праздничный митинг, ожившие статуи и тёплое общение с ветеранами. Как празднуют 9 Мая в Витебске
Новости Беларуси. 9 Мая не менее яркие краски в общую картину Победы добавили в Витебске. В северной столице состоялся торжественный митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание – ветеранам, которых, увы, с каждым годом становится всё меньше. Но память о тех, кого сегодня нет с нами, живет в сердцах горожан, которые пришли на площадь с портретами своих дедов и прадедов.
С подробностями – корреспондент Анастасия Аласания.
Анастасия Аласания, СТВ:
В Витебске в этом году было принято решение отказаться от привычного шествия. Увы, годы берут свое. И здоровье уже не позволяет ветеранам, как тогда, в 1945-м, маршировать по улицам освобожденных городов и поселков. Потому в программу внесли коррективы. Больше колорита добавили в праздничный митинг.
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Ожившие статуи, как стальной кулак Советской Армии. Символ жизни во имя Победы. Олицетворение тех, кто погиб, сражаясь за Родину.
Нина Федористова, жительница Витебска:
Это наша память. Пока есть эта память, человек, семья, род будет жить.
Цветы, поздравления и слова благодарности ветеранам. Какими бы концертными программами нас не старались удивить организаторы, ничто не заменит общения с героями Великой Отечественной, живыми свидетелями истории.
Василий Тарамыкин, ветеран Великой Отечественной войны:
Зовут в штаб полка. Мы пришли. Командир полка вышел на балкон с автоматом и пистолетом и начал стрелять. Мы думаем – чего это он? Потом говорит: «Солдаты, сержанты, братья! Война кончилась». И мы все стали стрелять.
Анастасия Аласания:
Впереди еще немало праздничных сюрпризов. Спортивные площадки уже развернули на площади Победы, самой большой в Беларуси. В разгаре тематический пленэр. Возможно, на картинах юных художников мы увидим и бойцов Красной Армии. Форму, кстати, можно будет перерисовать с натуры: обмундирование солдат и офицеров демонстрируют неподалеку.