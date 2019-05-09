Праздничный митинг, ожившие статуи и тёплое общение с ветеранами. Как празднуют 9 Мая в Витебске

Новости Беларуси. 9 Мая не менее яркие краски в общую картину Победы добавили в Витебске. В северной столице состоялся торжественный митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – ветеранам, которых, увы, с каждым годом становится всё меньше. Но память о тех, кого сегодня нет с нами, живет в сердцах горожан, которые пришли на площадь с портретами своих дедов и прадедов.

С подробностями – корреспондент Анастасия Аласания.