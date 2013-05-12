Как отметили профессионалы День радио и телевидения в Речице?

Новости Беларуси. На неделе страна отметила День радио и телевидения. Лица национальных каналов давно известны во всех уголках синеокой. Однако на журналистской ниве трудятся сотни талантливых людей и на десятках небольших телекомпаний, которые на местах не менее, а может быть и более популярны и важны.

У телеведущих и журналистов есть свои поклонники и постоянные зрители. Если город небольшой, то и узнают везде, куда ни ступи. Но популярность отнюдь не мешает журналистам решать вполне земные задачи и помогать своим телезрителям. В этом репортаже программы «Неделя»на СТВ рассказали об одной из старейших региональных телерадиокомпании Беларуси «Рецица ТВ».

Своё собственное телевидение в столице белорусских нефтяников появилось на волне перестройки. Первый выпуск новостей на кабельном канале в Речице вышел в эфир летом 1991. Основатель и бессменный руководитель компании Евгений Дудкин сегодня вспоминает, как за первой видеокамерой гонялся по комиссионкам страны.



Евгений Дудкин, директор ОАО «ТРК «Телевид»:

Я ездил за ней три раза в Гомель и два в Минск. Время такое было что всё дорожало по часам. Звоним говорят 50 тысяч советских рублей, приезжаем уже 80, мы в Минск и там подорожала, в конце концов в Гомеле купили.



Первый передатчик купили на оборонном предприятии, усилитель спаяли народные умельцы. Отслужившие своё кассетные видеомагнитофоны пылятся на полках. Им на смену пришли цифровые технологии. Однако, цифра заменит далеко не всё.



Кустарное оборудование и первые эфиры в далёком прошлом. Однако романтика первооткрывателей из стен «Телевида» не выветрилась и сегодня. Три года назад компания одной из первых в стране полностью перешла на цифровой сигнал вещания, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.



Сергей Ярец, главный инженер ОАО «ТРК «Телевид»:

Каждое утро у меня начиналось с того, что я тестировал приставки цифровые. Отправлял данные. Месяцев 5-6. Таким образом мы подогнали наше отечественное оборудование к западному типу кодировки сигнала. Это наша лепта. Они писали - мы тестировали. Всё в этих стенах.



Технологии меняются. Не изменен лишь творческий подход к работе. Весь телевизионный продукт в Речице делает коллектив состоящий всего из 5 человек.



Государственный праздник для журналиста не повод для отдыха - наоборот период напряжённого труда.

Со своими проблемами люди порой первым делом идут прямо на ТВ. Знают, что это поможет. А поэтому своих героев в Речице знают в лицо.



Ирина Литвинова, ведущая программ ОАО «ТРК «Телевид»:

Нас с Татьяной Николаевной различают ещё и так: чёрненькую я видел вчера в автобусе, а вы беленькая - вот с вами сегодня встретился. А Колю ни с кем не спутают. Он у нас один!

«Телевид» - компания универсалов. Здесь все умеют делать всё. Это сегодня Ирина Литвинова корреспондент, если надо завтра она возьмёт в руки камеру.



Николай Филонов сегодняшний день начал в роли телеоператора. Но позже будет писать тексты. А прямо сейчас готовится к записи в качестве диктора. Попутно исполняя роль инженера студии.



Техника готова. Осталось привести в порядок самого ведущего.



Николай Филонов, ведущий программ ОАО «ТРК «Телевид»:

В отличие от крупных компаний, где ведущего могут готовить к эфиру несколько часов, у нас всё просто. Две минуты.



В остальном же телевизионная кухня ничем не отличается от любого другого канала на планете. Суфлёр включён, запись пошла.



Татьяна Нефёдова, заведующая отделом новостей ОАО «ТРК «Телевид»:

Я к Коле отношусь ... Он одноклассник моего сына. Так что с ним могу и по строже. Думаю, у меня есть на это право. А вообще к работе у нас все относятся очень серьёзно. Все понимают, что эфир, всё должно выйти вовремя.

Маленькая творческая семья вот уже почти четверть века ведёт летопись одного из древнейших городов Беларуси - Речицы. Горожане признаются, что свой город без «Телевида» уже не представляют.



Татьяна Нефёдова, заведующая отделом новостей ОАО «ТРК «Телевид»:

Как всякое региональное телевидение, мы обречены на успех. Мы показываем, чем живёт город. А это интересно всем.

