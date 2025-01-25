Прямой эфир

Воскресенский: когда готовятся попытки цветных революций, сначала шарики и цветочки, а потом заканчивается бойней

25 января 2025 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Воскресенский: когда готовятся попытки цветных революций, сначала шарики и цветочки, а потом заканчивается бойней-2

Юрий Воскресенский, политолог:
Когда готовятся такие попытки цветных революций, сначала всегда шарики, цветочки, улыбки, хороводы. И, к сожалению, потом, к непониманию, к действительно искреннему непониманию большей части участвующих в этих всех вроде бы миролюбивых действиях, потом это заканчивается бойней. И мы же имеем массу примеров перед собой. И Украина, и Казахстан, и Средняя Азия, эти все перевороты, чем они заканчивались. Мы увидели достаточно большое количество ошибок, в том числе ошибок власти, в том числе ошибок в плане идеологической работы, которые нужно исправлять. И мы начали их исправлять. На сегодня у нас информационное пространство закрыто, уже практически закрыто от этого тлетворного влияния извне.

# Государственная политика # Юрий Воскресенский

Другие новости рубрики

Все новости
Первая пресс-конференция состоялась в Инфоцентре ЦИК
25 января 2025 13:56

Первая пресс-конференция состоялась в Инфоцентре ЦИК

Сербский журналист: «Самостоятельная, независимая политика никому не нравится»
25 января 2025 13:55

Сербский журналист: «Самостоятельная, независимая политика никому не нравится»

Виктор Хренин встретился с генеральным секретарём ШОС
25 января 2025 13:43

Виктор Хренин встретился с генеральным секретарём ШОС