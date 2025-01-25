Воскресенский: когда готовятся попытки цветных революций, сначала шарики и цветочки, а потом заканчивается бойней

Юрий Воскресенский, политолог:

Когда готовятся такие попытки цветных революций, сначала всегда шарики, цветочки, улыбки, хороводы. И, к сожалению, потом, к непониманию, к действительно искреннему непониманию большей части участвующих в этих всех вроде бы миролюбивых действиях, потом это заканчивается бойней. И мы же имеем массу примеров перед собой. И Украина, и Казахстан, и Средняя Азия, эти все перевороты, чем они заканчивались. Мы увидели достаточно большое количество ошибок, в том числе ошибок власти, в том числе ошибок в плане идеологической работы, которые нужно исправлять. И мы начали их исправлять. На сегодня у нас информационное пространство закрыто, уже практически закрыто от этого тлетворного влияния извне.