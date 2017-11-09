Белорусскую резолюцию о координации усилий по борьбе с торговлей людьми поддержали в ООН

Новости Беларуси. Белорусскую резолюцию по борьбе с торговлей людьми поддержали в ООН. Документ призван улучшить подход в выработке политики по данному вопросу на всех уровнях взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем учтены все последние тенденции, в частности, роль информационно-коммуникационных технологий и Интернета на распространение масштабов подобных преступлений. Сегодня эта проблема имеет планетарный масштаб. Ее ставят в один ряд с наркотрафиком и незаконным оборотом оружия.