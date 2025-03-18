Вопросы демографической безопасности обсудили на экспертно-консультативном совете

Укрепление статуса семьи, популяризация традиционных ценностей, поддержка материнства и отцовства – вот незыблемые белорусские национальные приоритеты. Это особо подчеркнула Наталья Кочанова. Вопросы демографической безопасности обсудили 18 марта на экспертно-консультативном совете при Президиуме Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крепкий и благополучный союз мужчины и женщины – действительно, основа общества и государства. Институт брака мы закрепили в обновленной редакции Конституции, уточнили – в Концепции национальной безопасности. Ведь в нынешнем мире эти, казалось бы, нерушимые ценности нужно защищать. Среди тенденций, которые не могут не радовать – белорусские родители все чаще становятся многодетными.

Согласно последней переписи населения, в стране на 70 % выросло количество таких счастливых родителей – их сегодня более 123 тысяч. И для всех них действует широкий перечень мер поддержки: от пособий и льгот до обеспечения комфортным жильем. Безусловно, этот тренд будет продолжен. Среди долгосрочных демографических задач также увеличение продолжительности жизни людей.