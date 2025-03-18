Вопросы демографической безопасности обсудили на экспертно-консультативном совете
Укрепление статуса семьи, популяризация традиционных ценностей, поддержка материнства и отцовства – вот незыблемые белорусские национальные приоритеты. Это особо подчеркнула Наталья Кочанова. Вопросы демографической безопасности обсудили 18 марта на экспертно-консультативном совете при Президиуме Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крепкий и благополучный союз мужчины и женщины – действительно, основа общества и государства. Институт брака мы закрепили в обновленной редакции Конституции, уточнили – в Концепции национальной безопасности. Ведь в нынешнем мире эти, казалось бы, нерушимые ценности нужно защищать. Среди тенденций, которые не могут не радовать – белорусские родители все чаще становятся многодетными.
Согласно последней переписи населения, в стране на 70 % выросло количество таких счастливых родителей – их сегодня более 123 тысяч. И для всех них действует широкий перечень мер поддержки: от пособий и льгот до обеспечения комфортным жильем. Безусловно, этот тренд будет продолжен. Среди долгосрочных демографических задач также увеличение продолжительности жизни людей.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Речь идет об обеспечении роста рождаемости, продолжительности жизни населения, о возможности получения определенных социальных льгот и преференций определенными категориями семей, которые имеют на это право – в первую очередь многодетные семьи, молодые семьи. Насколько эффективны эти меры и способы поддержки определенных категорий граждан с точки зрения решения вопросов демографической безопасности и семейной политики.
В повестку таких заседаний экспертно-консультативного совета включают значимые вопросы жизни государства и общества. Тематика максимально предметна. Так, летом прошлого года на встрече в Любанском районе обсуждали проблемы мелиорации земель. А в Витебской области – уже зимой – меры по развитию и укреплению регионов. Тогда же председатель совета республики и предложила тему нынешнего заседания в Минске.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В наших славянских традициях – большие семьи, семьи с детьми, мама и папа, которые воспитывают своих детей в традициях, которые есть на нашей белорусской земле, поэтому мы экспертным сообществом еще раз обсудили те вопросы и проблемы, которые есть в этой плоскости с привлечением ученых, которые выступали сегодня. По итогам нашего экспертно-консультативного совета мы дадим свои рекомендации.
Такие встречи помогают коллективно выработать единую стратегию работы. Это ключевая задача экспертно-консультативного совета.