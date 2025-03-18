«Это огромнейшее испытание и шаг к большому будущему»! Что рассказала победительница «Мисс Минск – 2025»?

Что ж, похоже, становиться лучшими – семейная черта. В 2022-м вместе с родителями, братом и сестрой Екатерина участвовала в конкурсе «Семья года». Они победили в столичном этапе и представляли Минск в финале республиканского. Грандиозный финал «Мисс Минск – 2025» прошел под сводами Большого зала Дворца Республики.

15 красавиц на протяжении четырех недель активно готовились к финальному шоу. Многочасовые репетиции, примерки, экскурсии, творческие встречи и мастер-классы. Для участниц это не просто конкурс, а настоящий марафон личностного роста. Прежде чем соревноваться за корону, конкурсантки прошли строгий отбор: возраст – от 18 до 27 лет, рост – не ниже 172 сантиметров, никаких татуировок и пирсинга – только природное очарование. Все претендентки незамужние и без детей. Но самые главные критерии – активная гражданская позиция и высокие моральные качества.

Екатерина Трикоза, мисс Минск – 2025: Для меня это в первую очередь, наверное, новый шаг. Все-таки не просто так дано это испытание, это очень большое испытание, огромнейшее. И я думаю, что это шаг к чему-то большему, к какому-то более большому будущему и хорошим мечтам, целям.

Анастасия Некрашевич, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

За время проекта мы же себя раскрываем не только со стороны какой-то эстетической красоты, но в первую очередь мы следим за своим физическим здоровьем, за своим эмоциональным здоровьем, развиваем свою общую эрудицию. Ну и, конечно, наши преподаватели, организаторы делают все для того, чтобы мы на сцену выходили с грацией, свободой и с энергией в глазах.

Праздник красоты организаторы сделали поистине особенным. Дефиле на языке жестов и хореографические постановки – яркое шоу с интересными режиссерскими решениями и национальным колоритом. В этот раз конкурсная программа включила не только классические визитки и творческие номера. Каждый выход на сцену – история с тематикой, актуальной для нашего времени.