«Это огромнейшее испытание и шаг к большому будущему»! Что рассказала победительница «Мисс Минск – 2025»?
Грациозные, притягательные и амбициозные. 18 марта разрешилась главная интрига весны. Во Дворце Республики выбрали обладательницу звания «Мисс Минск – 2025». Главную корону забрала 18-летняя Екатерина Трикоза, студентка БГУКИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что ж, похоже, становиться лучшими – семейная черта. В 2022-м вместе с родителями, братом и сестрой Екатерина участвовала в конкурсе «Семья года». Они победили в столичном этапе и представляли Минск в финале республиканского. Грандиозный финал «Мисс Минск – 2025» прошел под сводами Большого зала Дворца Республики.
15 красавиц на протяжении четырех недель активно готовились к финальному шоу. Многочасовые репетиции, примерки, экскурсии, творческие встречи и мастер-классы. Для участниц это не просто конкурс, а настоящий марафон личностного роста. Прежде чем соревноваться за корону, конкурсантки прошли строгий отбор: возраст – от 18 до 27 лет, рост – не ниже 172 сантиметров, никаких татуировок и пирсинга – только природное очарование. Все претендентки незамужние и без детей. Но самые главные критерии – активная гражданская позиция и высокие моральные качества.
Екатерина Трикоза, мисс Минск – 2025:
Для меня это в первую очередь, наверное, новый шаг. Все-таки не просто так дано это испытание, это очень большое испытание, огромнейшее. И я думаю, что это шаг к чему-то большему, к какому-то более большому будущему и хорошим мечтам, целям.
Анастасия Некрашевич, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
За время проекта мы же себя раскрываем не только со стороны какой-то эстетической красоты, но в первую очередь мы следим за своим физическим здоровьем, за своим эмоциональным здоровьем, развиваем свою общую эрудицию. Ну и, конечно, наши преподаватели, организаторы делают все для того, чтобы мы на сцену выходили с грацией, свободой и с энергией в глазах.
Праздник красоты организаторы сделали поистине особенным. Дефиле на языке жестов и хореографические постановки – яркое шоу с интересными режиссерскими решениями и национальным колоритом. В этот раз конкурсная программа включила не только классические визитки и творческие номера. Каждый выход на сцену – история с тематикой, актуальной для нашего времени.
Божена Еремич, директор-художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:
Мисс Минск – это девушка достойная, красивая как внешне, так и внутренне, преданная своей семье, своим родным людям, близким, своему государству, нашей стране. И девушка, которая достойно себя будет нести как внутри государства, так и на международной арене.
Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Конкурс «Мисс Минск» – это уже бренд нашей столицы, проводится далеко не в первый раз, и каждый раз это очень яркое шоу, это знаменательное событие для города, потому что самые красивые девушки, самые талантливые, креативные принимают участие в этом конкурсе.
Все этапы состязания запечатлел информационный партнер конкурса – телеканал СТВ.