Последние штрихи! Вот как выглядела подготовка девушек перед финалом «Мисс Минск – 2025»

Красота – великая сила! И ее имя уже известно. Корона нашла свою обладательницу – ей стала Екатерина Трикоза. Но как проходила заключительная часть подготовки девушек к финалу? Расскажем в дневнике самого красивого шоу «Мисс Минск»!

– Чтобы собрать такую сцену, наверянка, нужно много тренироваться в зале.

– Конечно!

– А можно проверить ваш бицепс? Сколько всего приборов здесь?

– Больше 250.

– Кто-то работает, а кто-то пьет кофе. Вы здесь, наверное, самый главный?

– Нет, у меня просто кофе-пауза.

– А что вы здесь делаете?

– Вешаем свет, включаем его, все это заводится в пульт. И уже пультовик проверяет.

– На ваш взгляд, они уже готовы к шоу?

– Да, мы перебираемся на сцену. Будет тяжелый день.

– Какой уровень подготовки сейчас? Диана Доморад, помощник режиссера конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Можно почувствовать в зале очень большое напряжение, потому что все волнуются. Девочки начали совершенно иначе работать.

Виктория Альшевская, телережиссер:

Режиссер телевизионной версии является глазами телезрителя. И только от него (и от операторов, конечно) зависит то, какая картинка будет в телеэкране, соответственно, какой ее увидит вся Беларусь. Я отвечаю за качество нашей картинки и надеюсь, что все будет отлично. А телезрители тоже погрузятся в эту атмосферу красоты наших белорусских девочек.