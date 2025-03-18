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Последние штрихи! Вот как выглядела подготовка девушек перед финалом «Мисс Минск – 2025»

18 марта 2025 18:54
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Красота – великая сила! И ее имя уже известно. Корона нашла свою обладательницу – ей стала Екатерина Трикоза. Но как проходила заключительная часть подготовки девушек к финалу?

Расскажем в дневнике самого красивого шоу «Мисс Минск»!

Последние штрихи! Вот как выглядела подготовка девушек перед финалом «Мисс Минск – 2025» -2
Последние штрихи! Вот как выглядела подготовка девушек перед финалом «Мисс Минск – 2025» -3

– Чтобы собрать такую сцену, наверянка, нужно много тренироваться в зале. 
– Конечно!
– А можно проверить ваш бицепс? Сколько всего приборов здесь?
– Больше 250.

Последние штрихи! Вот как выглядела подготовка девушек перед финалом «Мисс Минск – 2025» -5

– Кто-то работает, а кто-то пьет кофе. Вы здесь, наверное, самый главный?
– Нет, у меня просто кофе-пауза.
– А что вы здесь делаете? 
– Вешаем свет, включаем его, все это заводится в пульт. И уже пультовик проверяет.

Последние штрихи! Вот как выглядела подготовка девушек перед финалом «Мисс Минск – 2025» -7
Последние штрихи! Вот как выглядела подготовка девушек перед финалом «Мисс Минск – 2025» -8

– На ваш взгляд, они уже готовы к шоу?
– Да, мы перебираемся на сцену. Будет тяжелый день.

Последние штрихи! Вот как выглядела подготовка девушек перед финалом «Мисс Минск – 2025» -10

– Какой уровень подготовки сейчас?

Диана Доморад, помощник режиссера конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Можно почувствовать в зале очень большое напряжение, потому что все волнуются. Девочки начали совершенно иначе работать.

Последние штрихи! Вот как выглядела подготовка девушек перед финалом «Мисс Минск – 2025» -12
Последние штрихи! Вот как выглядела подготовка девушек перед финалом «Мисс Минск – 2025» -13

Виктория Альшевская, телережиссер:
Режиссер телевизионной версии является глазами телезрителя. И только от него (и от операторов, конечно) зависит то, какая картинка будет в телеэкране, соответственно, какой ее увидит вся Беларусь. Я отвечаю за качество нашей картинки и надеюсь, что все будет отлично. А телезрители тоже погрузятся в эту атмосферу красоты наших белорусских девочек.

Последние штрихи! Вот как выглядела подготовка девушек перед финалом «Мисс Минск – 2025» -15

Что происходило за кулисами и почему финал смотреть обязательно – показываем и рассказываем в видео.

# Мисс Минск # Конкурс красоты

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