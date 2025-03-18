Последние штрихи! Вот как выглядела подготовка девушек перед финалом «Мисс Минск – 2025»

Красота – великая сила! И ее имя уже известно. Корона нашла свою обладательницу – ей стала Екатерина Трикоза. Но как проходила заключительная часть подготовки девушек к финалу?
Расскажем в дневнике самого красивого шоу «Мисс Минск»!
Красота – великая сила! И ее имя уже известно. Корона нашла свою обладательницу – ей стала Екатерина Трикоза. Но как проходила заключительная часть подготовки девушек к финалу?
Расскажем в дневнике самого красивого шоу «Мисс Минск»!
– Чтобы собрать такую сцену, наверянка, нужно много тренироваться в зале.
– Конечно!
– А можно проверить ваш бицепс? Сколько всего приборов здесь?
– Больше 250.
– Кто-то работает, а кто-то пьет кофе. Вы здесь, наверное, самый главный?
– Нет, у меня просто кофе-пауза.
– А что вы здесь делаете?
– Вешаем свет, включаем его, все это заводится в пульт. И уже пультовик проверяет.
– На ваш взгляд, они уже готовы к шоу?
– Да, мы перебираемся на сцену. Будет тяжелый день.
– Какой уровень подготовки сейчас?
Диана Доморад, помощник режиссера конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Можно почувствовать в зале очень большое напряжение, потому что все волнуются. Девочки начали совершенно иначе работать.
Виктория Альшевская, телережиссер:
Режиссер телевизионной версии является глазами телезрителя. И только от него (и от операторов, конечно) зависит то, какая картинка будет в телеэкране, соответственно, какой ее увидит вся Беларусь. Я отвечаю за качество нашей картинки и надеюсь, что все будет отлично. А телезрители тоже погрузятся в эту атмосферу красоты наших белорусских девочек.
Что происходило за кулисами и почему финал смотреть обязательно – показываем и рассказываем в видео.