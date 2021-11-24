Восхищаются залами и хотят попасть сюда на бал. Суворовцы побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Самый наглядный урок истории суверенной Беларуси. Дворец Независимости 24 ноября распахнул свои двери для курсантов Минского суворовского военного училища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассмотреть впечатляющие интерьеры не в учебниках или по телевизору, а собственными глазами приехали 56 суворовцев. Молодые люди учатся на третьем курсе и успели побывать во многих значимых местах страны, но Дворец Независимости – лидер в списке их желаний. Залы, в которых принимаются судьбоносные для страны решения, убранства, созданные руками исключительно белорусских мастеров, и детали, о которых не прочитаешь в интернете. Для парней это практический урок истории, патриотизма и государственного устройства.

Ярослав Буравский, суворовец:

Я много где бывал, но все-таки такие эмоции первый раз ощущаю. Очень видно, что старались люди. Видна грамотность самой постройки, смысл. Видно, что подошли с полным делом и с правильным подходом. По моему мнению, я считаю, это достойно белорусской нации, белорусского народа. И то, что это все сделали именно наши белорусы, – это просто вау.

Алексей Русак, старший преподаватель, командир 4-й роты суворовцев:

Все очень рвались, старались, хотели, и здесь находится вся рота, абсолютно все суворовцы. И я тоже очень рад, что мне оказано такое доверие и возможность посетить это место. Мы заточены на воспитание патриота. И мальчишки у нас уже на третьем курсе, они полностью отдают себе отчет, осознают выбор своей будущей профессии, своего предназначения. Это оказывает очень благотворное влияние как на эмоциональный фон каждого суворовца в отдельности, так и в целом на подразделение. Очень положительно, очень важно и очень нужно.

Ребята с интересом рассматривали помещения, в которых в разное время глава государства принимал высоких иностранных гостей. Некоторые из них мечтают стать военными атташе, потому атмосфера международных переговоров и встреч особенно увлекает суворовцев. Не отрывали глаз молодые люди и от Зала торжественных церемоний. Здесь их старшие товарищи – лучшие выпускники училища – принимают участие в праздничных балах. Станцевать вальс во Дворце Независимости третьекурсники надеются уже через пару лет.

Владислав Ильющенко, суворовец:

У нас каждый день занятия, уроки танцев, и мы учимся танцевать. Каждый месяц к нам приходят наши партнерши, с которыми мы учимся танцевать. Учимся танцевать различные виды танцев. У нас прекрасно все это получается. Конечно, хотелось бы попасть на такой бал.

Иван Страх, суворовец:

Великолепные ощущения, очень-очень красиво, никогда такого не видел. Я надел суворовские погоны, и я уже являюсь патриотом. Я считаю себя мужчиной и готов защищать свою страну. В будущем я могу стать военным атташе, я считаю, это престижно.