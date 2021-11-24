Правительство, профсоюзы и наниматели подписали генсоглашение. Что оно значит для простых белорусов?

Новости Беларуси. Гарантии для трудящихся, трудоустройство безработных, регулирование цен и социальная помощь. 24 ноября правительство, профсоюзы и наниматели подписали генеральное соглашение, которое будет действовать ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За этим подписанием последует заключение тысяч коллективных договоров. Одна из важнейших стратегий документа – сохранение достигнутых гарантий для людей как на уровне страны, так и на конкретных предприятиях. Также под особым контролем вопрос ценообразования и адресной социальной помощи нуждающимся. В целом документ затрагивает интересы большинства населения страны.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Самое главное, чтобы у людей была работа, занятость была, четкие были социальные гарантии, которые определяют для людей и вопросы повышения заработной платы, повышения квалификации, и уверенность в завтрашнем дне. Вот это то, что мы определяем между тремя сторонами. Важнейший документ. И мы когда его отрабатывали три года назад, все стороны достаточно долго работали над тем, чтобы он не был очень большим, а был достаточно емким и понятным.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

В этом генеральном соглашении есть определенные параметры, которые, конечно же, увязаны с показателями программы социально-экономического развития на текущую пятилетку. Если мы говорим про рынок труда, мы говорим, что уровень безработицы не должен превысить 5 %. Если мы говорим про доходы населения, то мы говорим, что уровень малообеспеченности граждан не должен быть более 5 %. Если мы говорим про заработную плату, мы говорим, что уровень заработной платы в бюджетной сфере должен достигать более 80 %, не ниже 80 %. Поэтому по каждому из направлений – это направления прежде всего, конечно, те, которые закреплены у нас сегодня в действующих программах как отраслевого, так и республиканского уровня.