Как не стать жертвой насилия. Какие ещё вопросы обсудили сотрудники милиции с учащимися гимназии в Минске?

В 21-й гимназии на Нестерова сотрудники милиции провели информационную встречу с учащимися. В формате диалога ребятам рассказали, какие бывают преступления, как защитить себя от потенциальной угрозы в интернете и не стать жертвой насилия. В конце беседы для школьников провели квест и танцевальный флешмоб.

Лилия Кренева, заместитель директора гимназии № 21:

В нашей гимназии реализуется взаимосвязанная работа всего педагогического персонала совместно с семьями и родителями наших детей. А также у нас налажена преемственная работа с сотрудниками ИДН, милиции и МЧС. На сегодняшний день, к нашему счастью, у нас не зафиксировано ни одного социального расследования, которое бы повлияло фактором именно причины половой неприкосновенности ребенка. Наши родители активно откликаются на все наши просьбы, участвуют в акциях, участвуют в наших совместных родительских собраниях.

С начала 2021 года в столице произошло 54 преступления в отношении детей, связанных с сексуальным насилием. 7 – в Заводском районе. По всем фактам возбуждены уголовные дела.