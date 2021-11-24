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Как не стать жертвой насилия. Какие ещё вопросы обсудили сотрудники милиции с учащимися гимназии в Минске?

24 ноября 2021 16:17
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Новости Беларуси. В Заводском районе проходят профилактические акции, направленные на предупреждение сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

Как не стать жертвой насилия. Какие ещё вопросы обсудили сотрудники милиции с учащимися гимназии в Минске? -1

В 21-й гимназии на Нестерова сотрудники милиции провели информационную встречу с учащимися. В формате диалога ребятам рассказали, какие бывают преступления, как защитить себя от потенциальной угрозы в интернете и не стать жертвой насилия. В конце беседы для школьников провели квест и танцевальный флешмоб.  

Как не стать жертвой насилия. Какие ещё вопросы обсудили сотрудники милиции с учащимися гимназии в Минске? -4

Лилия Кренева, заместитель директора гимназии № 21:  
В нашей гимназии реализуется взаимосвязанная работа всего педагогического персонала совместно с семьями и родителями наших детей. А также у нас налажена преемственная работа с сотрудниками ИДН, милиции и МЧС. На сегодняшний день, к нашему счастью, у нас не зафиксировано ни одного социального расследования, которое бы повлияло фактором именно причины половой неприкосновенности ребенка. Наши родители активно откликаются на все наши просьбы, участвуют в акциях, участвуют в наших совместных родительских собраниях.  

С начала 2021 года в столице произошло 54 преступления в отношении детей, связанных с сексуальным насилием. 7 – в Заводском районе. По всем фактам возбуждены уголовные дела.  

# Насилие # общество # Лилия Кренева # Фотофакт

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