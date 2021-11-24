«Выхода у них нет, они будут стоять до последнего». Александр Шатько рассказал, как он пообщался с беженцами на границе

Новости Беларуси. С какой целью поляки продолжают наращивать воинский потенциал на белорусско-польской границе? Готовы ли чиновники Евросоюза к реальному диалогу? О том, как доносится информация о ситуации на границе до европейских жителей и об информационном противостоянии поговорим с гостем программы, заместителем председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александром Шатько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У многих на руках есть приглашение с той стороны, и они не понимают, почему же все-таки нет разрешения этого вопроса Юлия Алексиюк, СТВ:

Вы лично были на границе, видели, какая там ситуация. Расскажите, пожалуйста, подробнее о ней и какое мнение сейчас у беженцев о действиях поляков?

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Мне удалось побывать на границе, наверное, с одним из первых конвоев, который мы организовали. И ситуация была, конечно, катастрофическая, потому что люди были не только холодные, но и голодные. Удалось поговорить в спокойном режиме и в достаточно нервном режиме. Они неплохо говорят на русском, на английском, на французском, люди достаточно образованные. Они с таким жестким достаточно возмущением, потому что они пытались цивилизованно пройти на территорию Польши, у них это не получилось. Они очень переживают за своих детей, за свои семьи, потому что у многих, они показывали, на руках есть приглашение с той стороны. И они не понимают, почему же все-таки нет разрешения этого вопроса. Они говорят, вот мы созванивались, там, вроде, люди уже подготовили автобусы и готовы транзитом через Польшу их забрать и увезти в Германию. Мы разговаривали с группой ребят, которые рассказали, что они там все продали и оставаться в той стране они не могут, выхода у них нет, они будут стоять до последнего. Мы разговаривали с семьей, достаточно образованной семьей, где был маленький ребенок, они тоже в ужасе. Говорила сама женщина, что, в принципе, у ребенка есть немецкое гражданство. Когда мы задали вопрос по поводу того, что почему вы не обращались через посольства, они весьма скептически сказали, через какие посольства? То есть там все разбежались и разговора никакого нет. Я понимаю, что люди частично обманутые, тем не менее они в жуткой ситуации.

«Это добывание собственного интереса. Мы знаем, какого. Это отмена штрафов, которые Евросоюз на Польшу наложил» Юлия Алексиюк:

Сейчас ситуация на границе немного успокоилась, беженцы не прорываются большими группами через границу. Но поляки, тем не менее, продолжают оставлять там воинский контингент. Чего они этим добиваются? Александр Шатько:

Чистая политика. Всем глубоко безразличны эти люди, как и собственные граждане. Больше всего помогает польская община, белорусская, в гуманитарной деятельности. Они там рядышком. Они собирают продукты. Они не понимают этой ситуации, не понимают, почему поляки держат этот кордон со стороны Германии, не допускают туда конвой из этих автобусов. Это чистая политика. Это чисто выкручивание рук. Это добывание какого-то собственного интереса. Мы знаем, какого. Это отмена штрафов, которые Евросоюз на сегодняшний день на Польшу наложил. Здесь о людях вообще никто не думает с той стороны. Юлия Алексиюк:

Политика Евросоюза в отношении с мигрантами показала уже свою двуличность. Как вы считаете, они вообще настроены на решение вопроса? Александр Шатько:

Им не интересно решать этот вопрос. Это опять-таки разменная монета. Несмотря на то, что каждый день по 500 и более человек со стороны Средиземного моря пребывают в Евросоюз, это все нормально, это все спокойно. А здесь это небольшое количество, эти 2 000 человек, которые хотят туда попасть по их же приглашению, это чисто разменная монетка. И это бизнес, это капитальный бизнес, от него никто не откажется.

«Понятное дело, что эти международные организации живут за чьи-то деньги» Юлия Алексиюк:

Такая ангажированная организация, как Human Rights Watch опубликовала доклад о действиях польской стороны в отношении беженцев и раскритиковала эти действия. Но в то же время пишут они, что беженцы подвергаются пыткам на белорусской стороне. Вообще, к чему это все идет? Почему международные организации настолько равнодушно относятся к ситуации, которая происходит на границе? Александр Шатько:

Понятное дело, что эти международные организации живут за чьи-то деньги. И это не сбор от пожертвований, это конкретные вливания государственных структур в эти организации. Никто из них не пойдет в противоречие с той политикой и с той тактикой, которую выбрал Евросоюз. Мы уже даже не удивляемся тому, о чем они пишут. У меня есть хорошие связи с союзом журналистов в Германии. И они мне пересылали видеоролики, где реально молотят, по-другому не скажешь, мигрантов, но оно же видно, что это постановочные вещи. Тем не менее все это дело кушается простым электоратом европейским.