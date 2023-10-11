Воркшоп по медицинскому туризму – лучшие оздоровительные и лечебные программы показали в Минске

Лучшие оздоровительные и лечебные программы представили минские клиники зарубежным партнерам. На площадке специализированной выставки прошел воркшоп по медицинскому туризму, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С потенциалом столичного здравоохранения ознакомились не только иностранные медики, но и дипломаты из Казахстана, Бразилии, Болгарии, Франции, Грузии и других стран. Сегодня к нашим специалистам обращаются жители из разных уголков мира. География экспорта медуслуг насчитывает более сотни государств. Среди самых востребованных направлений – трансплантация, стоматология, эндокринология.

Т атьяна Соломонова, заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома: Медицина у нас на достаточно высоком уровне развита. Мы работаем по всем направлениям: трансплантология, онкология, гематология, травматология в последнее время очень актуальна. И все остальные: и гинекология, и стоматология – в принципе весь спектр услуг, которые востребованы сегодня иностранными гражданами, можем оказывать в Республике Беларусь, в частности в Минске. Конечно, наиболее высокотехнологичные операции проводятся на базе Минского научно-практического центра хирургии и трансплантологии.

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Сделан акцент на наши клеточные продукты. На те высокотехнологичные, биотехнологические продукты, которые потихоньку, постепенно входят в широкую клиническую практику, начиная от стволовых клеток, костных трансплантатов, без которых невозможно получить хороший клинический эффект и обеспечить хорошее качество жизни наших пациентов.

На полях выставки обсуждают лучшие наработки в сфере медицины. Такие международные встречи – хорошая возможность для обмена опытом с зарубежными коллегами.