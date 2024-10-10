Кубраков: чёрный берет – это давно не головной убор, это символ мужества и чести

В Горанях прошли испытания на право ношения черного берета. В числе задач – марш-бросок, экзамен на меткость и рукопашный бой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соревнованиях приняли участие более 100 сотрудников различных подразделений МВД со всей страны, в том числе семь девушек. Основной этап включал прохождение полосы препятствий на 8,5 километра. В 2024 году появились новые сложные элементы. Участникам необходимо было преодолеть водную и другие преграды, пройти через завалы, забраться на башню. Далее пройти экзамен на меткость. На огневом рубеже силовики поражали мишени из пистолета и автомата. Пожалуй, самым сложным испытанием стал рукопашный спарринг с опытными бойцами.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: Черный берет – это давно уже не головной убор, это символ мужества и чести. Это знак качества отряда милиции особого назначения.

Илья Семенец, милиционер роты ППСМ Жлобинского РОВД:

Это действительно сложный этап, достаточно сложные испытания, которые выдерживают одни из самых достойных, самых подготовленных сотрудников. Радует, что нас сплочает командный дух – командный забег и командная победа.

Все испытания удалось выдержать лишь сильнейшим. В строю на торжественной церемонии вручения – те, кто действительно достоин носить черный берет. Ведь это не просто головной убор, но символ мужества, стойкости и силы духа.