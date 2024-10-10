Ржондовская рассказала, почему болеет за Камалу Харрис: чем Америке хуже, тем нам лучше

Григорий Азарёнок, СТВ:

Давай выборы в Америке. Что думаешь, кто наш, кто агент, кто Камала, которую Путин назвал приемлемым вариантом, или Дональд, всем известный, с белорусскими корнями, значит, и с женой нашей славянкой, так сказать. За кого голосовать на госуслугах и так далее?

Лариса Ржондовская, главный редактор «Новое.Медиа», автор проекта «Дорогая Хурма»:

Слушай, простите уж мою подлость и корысть, какая есть. Чем Америке хуже, тем нам лучше. И Трамп, на мой взгляд, он более-менее вменяем. Он нам никакой не друг. Он никакой там не любитель России, но он любит свою страну, у него что-то есть в голове, он понимает, что вокруг жопа. И он, если доживет до выборов, я не знаю, его два раза уже грохнуть пытались, если доживет до выборов и если победит, он будет пытаться навести порядок в Америке. Мне это не нравится. Поэтому полоумная Харрис. Полудохлый Байден. Я сильно расстраивалась, когда он снялся с президентской гонки. Думаю, блин, но теперь я послушала, что несет Камала. Я говорю, ой, Камалушка – наш кандидат. Прямо удачки тебе, девочка. Ну потому что там же абсолютно дегенеративное расстройство. У нее есть манера, когда она не знает, как ответить, а это примерно 98-99% случаев, она начинает хихикать. Причем вот просто хихикать.

Григорий Азарёнок:

Не-не-не, хихикать – это хихихи, а то, что она делает – она ржет.

Лариса Ржондовская:

Тоже верно, да. Вот. А потом у меня, я все-таки напомню, довольно неплохой английский. Я жила на этом языке 10 лет. Я недавно включаю ее речь, послушать, что несет. Я понимаю, что я не понимаю. Думаю, так, неужели я язык подзабыла. Включаю сначала, начинаю слушать. Я понимаю, что я понимаю все отдельные слова. Я понимаю их порядок. Я не понимаю, о чем речь. Думаю, не, так дело не пойдет. Я, значит, беру субтитры, я выгружаю субтитры. А там речь реально уровня зеленый кирпич, голова, стакан, вода, солнце, балкон, привет. То есть я не поняла речь не потому, что я речь не поняла, а потому что в ней не было вообще никакого смыслового содержания. И я сидела в таком... Я говорю, блин, Камала, тебе в президенты, мать. Вот я за нее всей своей русской вредной противной душой, потому что чем им хуже, тем нам лучше. Пожелаем Камалушке удачи. Вот первая женщина президент. Давайте, давайте, ребят, вот той дорогой и идите. Ну, то есть это так же, как, ну… Ну я не знаю, ну хуже нее, но только Зеленский, наверное. Ну то есть, ну или кто-нибудь из этих прибалтийских дегенератов, потому что я не знаю, кто еще в этом мире настолько дегенеративен есть.