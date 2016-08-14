Парковка колясок и велосипедов в подъезде: необходимость или смертельная опасность?

Новости Беларуси. Велосипед или коляска – вещи не статусные. Однако если в квартире места и так немного, то куда девать этот лёгкий транспорт?

Александра Кулакова, СТВ:

Вот в этом доме 4 месяца назад чуть не произошла трагедия. В дымовой завесе , как в плену, оказались три человека. Чтобы дышать, стёкла пришлось бить голыми руками. Воздух был пропитан ядами. Горели проводка и всё, что было в подъезде, в том числе детские коляска и велосипед.

Виктория Гайко:

Вот этот велосипедик стоял внизу. Мы его через рамку и колёсико замочком вот этим вот пристёгивали к батарее. На ночь забирали домой. Страшно, конечно, украдут – замочек перекусить не проблема. Вот за этот велосипед и дали штраф.

Мама в декрете и подумать не могла, что вместе с маленьким Сашкой каждый день нарушают закон. Они просто оставляли детский велосипед на первом этаже, а оказалось – совершали административное правонарушение.

Виктория Гайко:

Я в таком шоке была, когда пришли вот эти письма!

Штраф небольшой – одна базовая или 21 рубль по-новому.

Но для мамы с ребенком это – половина пачки памперсов. К тому же обидно. Ведь не знала, что нельзя и никто не предупредил.

Виктория Гайко:

Пришел милиционер, он сказал, что цель – профилактическая беседа по поводу краж велосипедов. Вот он ушёл, и спустя неделю в почтовом ящике лежало письмо о том, что меня привлекают к административной ответственности за такое-то нарушение.

К административной ответственности привлекли не только Викторию, но и ещё четыре мамы. Живут все вместе, в доме для многодетных в Столбцах, на улице Мира. Лифта нет. Например, Ирина – мама двойни – коляску весом под 30 килограммов теперь носит исключительно из квартиры.

Ирина Сюркина:

Когда я одна, конечно, никто не помогает.

Ирине Сюркиной штраф не выписывали, но мама семерых детей, младшие из которых тройняшки, под лестницей собирать паркинг уже остерегается.

Ирина Сюркина:

Вот, пока здесь ставим. Уходим домой – с собой наверх. Представляете, что это такое – семь детей в квартире? Тут вся техника загоняется.

В УВД Миноблисполкома объясняют: милиционеры штрафы не могут выписывать, они делают другую работу. За последнее время участились случаи краж велосипедов (это сезонная беда).

В Минской области украли почти 500 двухколёсных. А нашли только треть.

Поэтому сотрудники обходят участки и предупреждают жителей, чтобы они свои личные вещи не хранили в местах общего пользования.

Сергей Босько, сотрудник пресс-службы УВД Минского облисполкома:

Просим свое имущество всё-таки хранить у себя дома. И с точки зрения гигиены хранить коляску в тамбуре, где бегают кошки, собаки, пыль, грязь, и потом класть в неё своего ребёнка… Ну извините. Я бы на это не пошёл.

Александра Кулакова:

А у вас есть дети?

Сергей Босько:

Конечно, двое детей. Санки мы храним в сарае, велосипед – на балконе.

Согласно закону, хранить коляски и велосипеды в подъездах запрещено. Жилищный кодекс Беларуси гласит:

Пункт 16. В жилом доме гражданам запрещается.

Подпункт №6. Загромождение коридоров, лестничных маршей, площадок и так далее. Штраф – до 30 базовых величин.

Но что считать загромождением? Ботинки в тамбуре, велосипед и коляска – если они не мешают?

Геннадий Акстилович, пресс-секретарь Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Любое размещение личных вещей. Наверное, оценивать здесь сложно будет. Тапочки, не тапочки, любое размещение во вспомогательных помещениях жилого дома личных вещей законодательством у нас не предусмотрено и является загромождением.

Александра Кулакова:

Все, кто хранит велосипеды, коляски в коридорах – они являются нарушителями?

Геннадий Акстилович:

Фактически они совершают административное правонарушение.

В Столбцах жители дома для многодетных семей на улице Мира после получения штрафов обратились к застройщику и городской власти. В доме нет ни колясочных, ни пандусов. А детей много, и, конечно, колясок и велосипедов тоже. А хранить их, как ни крути, всё-таки где-то надо.

К строителям у жителей накопилось много вопросов.

Виктория Гайко:

Я когда приходила в ОКС наш, я спрашивала: давайте мы за свой счёт сделаем. Я понимаю, что мне никто ничего не должен. Просто поставь решетку – они скажут что это перепланировка и дадут нам за это штраф. Сейчас мы письма написали на имя Горлова нашего, на имя директора этого ОКСа. Мы просим посодействовать. Собирали подписи с соседями, ездили регистрировали, чтобы нам как-то помогли с этой проблемой.

Для всех это просто детская коляска в тамбуре. В жилищном кодексе – «загромождение», а у МЧС – условия, создающие горящую среду, а ещё препятствие для экстренной эвакуации.

Как случай на улице Голубева, когда одной из версий причин пожара стал поджог по неосторожности (или нет?) детской коляски. Тогда спасатели сработали молниеносно. Людей выносили на руках, серьёзно никто не пострадал. Но если бы немного позже, то от едкого дыма могли погибнуть, как минимум, трое на лестничной площадке.

Александра Кулакова, СТВ:

Минск, Голубева, всё тот же подъезд, в котором четыре месяца назад произошёл пожар. Здесь живут люди, которые, как говорится, наученны горьким опытом. Выучен ли урок и увидим ли мы сегодня здесь коляски и детские велосипеды (они же –«загромождение», они же условия, создающие горящую среду).